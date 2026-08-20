Une hôtesse de l'air chez Air France dévoile le montant surprenant de sa retraite après 32 ans de métier

Combien d’argent gagne une hôtesse de l’air une fois qu’elle prend sa retraite ? Réponse avec Laurence, qui a travaillé chez Air France pendant 32 ans.

Le métier d’hôtesse de l’air continue de fasciner de nombreuses personnes. Cette profession permet de voyager à travers le monde, de prendre l’avion tout le temps, de bénéficier de billets à prix réduits et d'échapper à la monotonie du quotidien. Si ce métier semble passionnant, une question se pose : combien d’argent touche une hôtesse de l’air quand elle prend sa retraite ?

Crédit photo : iStock

Pour le savoir, le Journal du Net a interrogé Laurence, qui a été hôtesse de l’air chez Air France pendant 32 ans. En 2023, juste avant la réforme qui a repoussé l’âge légal à la retraite, Laurence a quitté le monde du travail à 62 ans. Elle peut désormais profiter d’une retraite à taux plein après avoir validé tous ses trimestres. Si l'on peut savoir combien touche une personne qui avait un salaire mensuel de 2 500 euros, qu'en est-il dans le domaine de l'aviation ?

Une pension équivalente au salaire

Depuis qu’elle est partie en retraite, Laurence reçoit une pension de 2 700 euros nets par mois, soit quasiment l’équivalent de son salaire en fin de carrière. En comptant les primes de vol et les indemnités locales lors des escales, l’hôtesse de l’air gagnait entre 2 900 et 3 200 euros nets par mois.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, Laurence reçoit de l’argent sur deux volets : 1 200 euros de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et 1 500 euros de la CRPN (Caisse de retraite du Personnel Navigant). Cette deuxième caisse est spécifique à l’aviation. Tout le personnel, que ce soit les pilotes, stewards, chefs de cabine et hôtesse de l’air, cotisent pour la CRPN durant leur carrière.

La suite après cette vidéo

Une retraite en douceur

En plus de cela, Laurence a reçu un versement unique de 1 900 euros pour son travail effectué avant qu’elle ne devienne hôtesse de l’air, quand elle faisait des jobs étudiants. Face à cette retraite en douceur, Laurence se dit “chanceuse”. En effet, selon une étude de l’OCDE, la pension d’un retraité français se représente généralement que 74% de son ancien salaire. Pour Laurence, ce chiffre grimpe à 87,5%.

Grâce à sa longue carrière et aux spécificités du métier, Laurence n'a pas eu besoin de mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Elle peut désormais profiter de cet argent durement gagné, après avoir passé sa vie dans les airs.