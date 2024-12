Voici le montant de votre retraite avec un salaire mensuel de 2500 euros !

Un salaire mensuel net de 2500 euros vous situe aujourd’hui parmi les 50% des salariés du secteur privé les mieux rémunérés en France. Quel sera alors le montant de votre retraite ?

Pour comprendre comment votre retraite est calculée, il est indispensable de connaître les différents éléments pris en compte. Théoriquement, un salaire mensuel net de 2500 euros vous permettrait de toucher une retraite brute annuelle totale (base + complémentaire) à taux plein de 24 754 euros.

Sur une base mensuelle, cela équivaut à une somme de 2063 euros brut par mois. Ensuite viennent plusieurs déductions des cotisations sociales, comme la CSG, la CRDS et la CASA, faisant baisser ce montant à 1869 euros net mensuel, avant impôts. Ce qui correspond à 75% de votre salaire actuel.

Crédit photo : iStock

Une pension de retraite en fonction de votre carrière

Le montant de votre pension de retraite est déterminé par plusieurs facteurs clés comme votre âge de départ à la retraite, le nombre de trimestres cotisés, votre salaire annuel moyen des 25 meilleures années, votre parcours professionnel et le nombre d’enfants que vous avez eu à charge.

Ainsi, pour le calcul effectué en amont, il s’agissait surtout d’un cas de figure où le salarié avait effectué une carrière complète avec 170 trimestres cotisés, un départ à l’âge légal et une évolution salariale annuelle de 2,2%.

Crédit photo : iStock

Pour optimiser sa retraite et éviter une baisse drastique de vos revenus, il existe plusieurs solutions et stratégies. Il y a notamment la possibilité d’ouvrir un Plan Épargne Retraite (PER), contracter une assurance-vie, réaliser un investissement immobilier ou alors prolonger son activité professionnelle.