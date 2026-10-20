Il achète un vieux tableau 4 euros dans un vide-grenier juste pour le cadre : des années plus tard, le papier caché derrière la toile part à 7,25 millions d'euros

Aux États-Unis, un homme a découvert un document plié à l’arrière d’un tableau qu’il avait acheté 4 dollars dans un vide-grenier. Contre toute attente, ce document avait une grande valeur.

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Un vide-grenier

Aux États-Unis, un homme a découvert un document plié à l’arrière d’un tableau qu’il avait acheté 4 dollars dans un vide-grenier. Contre toute attente, ce document avait une grande valeur.

Quand on se rend dans un vide-grenier, on peut trouver de véritables trésors. En effet, certaines personnes vendent des affaires qui peuvent valoir une petite fortune sans le savoir. C’est notamment le cas de cet homme qui a acheté un tableau 50 euros dans un vide-grenier, sans se douter qu’il s’agissait d’une oeuvre estimée à 14 millions d’euros.

En Pennsylvanie, une affaire similaire a eu lieu en 1998. Un homme s’est rendu dans un marché aux puces à Adamstown et a acheté un tableau encadré, principalement attiré par le cadre, au prix de 4 dollars, soit 3,56 euros.

Un document très important

Pour récupérer ce cadre, l’homme a démonté le tableau, qui était vieux et déchiré, et a eu une surprise. Si le cadre s’est révélé inutilisable, derrière la toile se trouvait un document, qui semblait être une copie de la Déclaration d’indépendance, l’un des plus importants documents de l’histoire américaine.

La Déclaration d'indépendance

Au départ, l’homme pensait qu’il s’agissait d’une simple reproduction du texte original, sans grande valeur. Des années plus tard, l’homme a décidé de faire expertiser ce document pas comme les autres, convaincu par un ami.

Seuls 25 de ces exemplaires ont été retrouvés

Comme le rapporte Times of India, il s’est finalement avéré qu’il s’agissait de l’un des rares exemplaires qui ait survécu après la première impression de la Déclaration d’indépendance. Il s’agit de l’un des documents qui ont été imprimés par John Dunlap dans la nuit du 4 juillet 1776. Des centaines d’exemplaires ont été imprimés cette nuit-là avant d’être envoyés aux treize colonies concernées.

Seuls 25 de ces exemplaires ont été retrouvés, ce qui fait de ce document une pièce unique. Les experts ont immédiatement reconnu l’authenticité du document et ont qualifié son état “d’exceptionnel”.

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Un document vendu pour 7,25 millions d’euros

Ce document d’une grande valeur a été vendu aux enchères. Il est parti au prix de 8,14 millions de dollars, soit 7,25 millions d’euros, en 2000. Au départ, le prix du document était fixé à 4 millions de dollars, mais les acheteurs ont déposé 29 offres, faisant monter son prix.

Le document a finalement été acheté par le producteur de télévision Norman Lear et l’entrepreneur David Hayden. Ils ont prévu d’organiser une tournée dans tous les Etats-Unis pour faire découvrir ce document historique aux citoyens intéressés.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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