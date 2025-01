Il achète un tableau 50 € dans un vide-grenier sans se douter qu'il s'agit d'une œuvre, estimée à... 14 millions €

Aux États-Unis, un homme a acheté un tableau pour 50 euros. Mais selon les experts, il pourrait s’agir d’une œuvre estimée à 15 millions d’euros.

Il est possible de trouver de véritables trésors dans les vide-greniers. En 2022, un homme a acheté un dessin pour 26 euros avant de découvrir qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre d'une valeur de 8 millions d'euros. Même chose pour une femme qui a acheté un vase 3,60 euros dans un vide-grenier avant de le revendre pour 100 000 euros après avoir appris qu'il s'agissait d'une pièce rare.

Crédit photo : iStock

Une autre découverte a récemment été faite autour d'un tableau. Ce dernier a été acheté 50 euros, en 2016, dans un vide-grenier du Minnesota, par un collectionneur d'antiquités. Trois ans plus tard, l’œuvre a été vendue à LMI Group, pour une somme qui n’a pas été divulguée.

Depuis, des experts travaillent sur ce tableau qui pourrait être une œuvre... de Van Gogh ! Ce portrait à l’huile, intitulé “Elimar” selon les inscriptions en bas du tableau, représente le portrait d’un pêcheur fumant la pipe.

Un tableau de Van Gogh inconnu

Depuis des années, les experts enquêtent sur la provenance du tableau et sur ses caractéristiques. Une vingtaine de professionnels, issus de l’art, de la chimie et du droit des brevets, se sont réunis autour de cette toile pour déterminer son authenticité. Pour cela, ils ont examiné les coups de pinceau, les pigments et les fibres du tableau. Ils ont notamment trouvé une correspondance entre le pigment rouge du tableau et un type de peinture utilisé dans le sud de la France à la fin du 19ème siècle.

Crédit photo : @artmajeur / X

Ainsi, selon les estimations des experts, ce tableau aurait été réalisé en 1889, année pendant laquelle Van Gogh a peint “La Nuit étoilée” quand il était dans la maison de santé de Saint-Paul de Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence.

“À travers Elimar, Van Gogh crée une forme d’autoportrait spirituel, permettant aux spectateurs de voir le peintre tel qu’il souhaiterait qu’on se souvienne de lui”, estime Maxwell Anderson, ancien conservateur du Metropolitan Museum of Art, dans un communiqué relayé par L’Indépendant.

Pour le moment, le tableau doit être approuvé par le musée Van Gogh d’Amsterdam avant d’être officiellement reconnu comme authentique. Si c’est le cas, le tableau pourrait valoir la bagatelle de 15 millions de dollars (soit près de 14 millions d’euros), d’après une estimation d’une équipe d’experts basée à New York.

Une somme bien éloignée des 50 euros initiaux.