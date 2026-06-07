Il gagne 6 millions d'euros... et retourne au travail pour faire la plus belles des surprises à ses collègues

Un an après avoir gagné 6 millions d’euros au Loto, un ancien employé est revenu à son travail pour faire une belle surprise à ses collègues.

Gary MacDonald, 61 ans, était chauffeur-livreur pour le centre commercial Lakeside, en Ecosse. Il y a un an, il a tenté sa chance au Loto et a remporté le jackpot de 5,2 millions de livres sterling, soit plus de 6 millions d’euros.

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Après 30 ans de travail, il a démissionné dès le lendemain. Il a appelé son employeur après avoir appris la bonne nouvelle, à 6h30 du matin, pour lui annoncer sa démission car il ne voulait pas travailler un jour de plus.

Il fait une promesse à ses collègues

Mais avant de partir, Gary a promis à ses collègues qu’il reviendrait les voir. En un an, il a épousé sa compagne et s’est installé dans une nouvelle maison. Un an après avoir démissionné, il n’avait pas oublié sa promesse puisqu’il est retourné au travail pour faire une surprise à ses collègues.

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Fidèle à sa promesse, il est retourné les voir, les bras chargés de cadeaux.

“Heureusement que j’ai pris ma retraite tôt car être millionnaire au loto s’avère être un travail à plein temps. J’ai vécu douze mois complètement fous. Mais je suis ravi de sortir de ma retraite pour une journée afin de tenir ma parole”, a-t-il confié à The Independent.

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Des petites attentions

Gary avait les bras chargés de paniers garnis, de fleurs et de tickets de tombola. Ses collègues ne savaient pas qu’ils viendraient et ont été très surpris. Il n’est pas le seul à avoir fait ça puisqu’un autre homme, qui avait remporté 26 millions d’euros, est retourné à son travail pour offrir des pizzas à ses collègues.

“C’était une surprise incroyable. Il n’était absolument pas obligé de faire ça, mais cela lui ressemble tellement. Gary a toujours été quelqu’un de généreux. Aussi loin que je me souvienne, Gary était là tous les jours, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, avec une blague et un sourire. Alors quand il a soudainement disparu, j’ai craint qu’il y avait un problème. J’étais aux anges quand j’ai découvert la vraie raison. Gagner à la loterie nationale, ça ne pouvait vraiment pas arriver à quelqu’un de plus gentil”, a indiqué Donna Samuels, gérante d’un magasin du centre commercial.

Une vraie surprise pour ses collègues, touchés par cette attention.