Ronald, ancien pompiste à la retraite, portait des chemises usées : sa famille ignorait qu'il possédait près de 8 millions de dollars

Réservé et économe, Ronald Read a légué 6 millions de dollars à la bibliothèque et à l’hôpital de sa commune, surprenant ses proches.

Ronald Read est né le 23 octobre 1921 dans une famille modeste d’agriculteurs. Malgré des difficultés financières, il a continué ses études et est devenu le premier de sa famille à obtenir son diplôme d'études secondaires. Pendant 25 ans, il a travaillé comme pompiste et mécanicien, avant d’occuper un emploi à temps partiel de nettoyage et d’entretien.

Cet employé de station-service et agent d'entretien vivait à Brattleboro, dans le Vermont, aux États-Unis. Il a pris sa retraite en 1997.

Un mode de vie modeste

Ronald Read conduisait une Toyota Yaris d’occasion et prenait soin de garer sa voiture loin des parcmètres pour économiser quelques pièces. Il vivait modestement, portait des chemises de flanelle usées et passait son temps libre à ramasser des branches mortes pour alimenter son poêle à bois.

Face à son apparence et à son mode de vie, rien ne laissait penser que Ronald Read était multimillionnaire. Pourtant, au fil des années, cet homme a acquis une grande fortune grâce à des choix boursiers judicieux.

Une fortune de 8 millions de dollars

Ronald Read possédait près de 8 millions de dollars. Une fortune accumulée grâce à une gestion rigoureuse de ses finances et des investissements boursiers à long terme. Pendant des années, il a acheté des actions de sociétés, en privilégiant les entreprises qui versaient des dividendes aux actionnaires. Il réinvestissait ensuite ce revenu gagné pour acheter davantage d’actions.

À sa mort, l’investisseur possédait des actions d’au moins 95 sociétés dans différents secteurs, auprès d’entreprises renommées. Même ses proches ignoraient tout de sa réussite financière.

« C’était un travailleur acharné, mais je ne pense pas que quiconque se doutait qu’il était multimillionnaire », a déclaré Philip Brown, le beau-fils de Ronald, au Brattleboro Reformer, selon AOL.

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Il donne son argent à la bibliothèque et l’hôpital

Quand il est décédé, Ronald Read a légué une partie de sa fortune à la bibliothèque et l’hôpital local, pour soutenir les services essentiels à la communauté où il a passé sa vie. Tout comme cette femme qui a légué 1 million d'euros à son village, il a décidé d'honorer sa commune. 1,2 million de dollars ont été versés à la bibliothèque et 4,8 millions de dollars à l’hôpital. Avec cet argent, des travaux ont été effectués dans l’établissement de santé pour améliorer le bâtiment.

En plus de cela, le multimillionnaire a versé 2 millions de dollars à ses beaux-enfants, ainsi qu’à ses amis et aux soignants qui se sont occupés de lui à l’hôpital. Une grande surprise pour sa famille, qui ne savait pas que Ronald possédait une telle fortune. Cette générosité envers sa commune rappelle celle d’un homme de 81 ans qui a légué sa fortune à son village sous trois conditions.