Il parcourt 2 000 km en car pour rejoindre la femme qu'il aime et apprend, ruiné, qu'il s'agit d'une IA

Au Brésil, un homme est tombé amoureux d’une femme rencontrée sur TikTok. Après avoir parcouru 2 000 km pour la rejoindre, il a compris qu’elle n’existait pas et qu’il s’agissait d’une IA.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, à tel point que certaines personnes parlent avec une IA tous les jours. Au fil du temps, certains utilisateurs peuvent même nouer une véritable relation avec l’IA et s’attacher à elle.

Malheureusement, ces relations fictives ont souvent des conséquences négatives, comme l’a vécu cet homme tombé amoureux d’une IA qui a voulu quitter sa femme avant que ses enfants ne l’en empêchent.

Il tombe amoureux d’une femme sur TikTok

Des histoires d’amour tragiques peuvent donc naître à cause des intelligences artificielles, comme cet adolescent de 14 ans qui est tombé amoureux d’une IA avant de se suicider. C’est également ce qu’a vécu Edimar Rocha Martins, un maçon brésilien âgé de 49 ans.

Tout a commencé lorsque Edimar a commencé à parler avec Jessica Oliveira, une jeune femme sur TikTok suivie par plus de 313 000 personnes. Jessica disait être une femme divorcée qui vivait dans une ferme et envoyait de nombreuses vidéos d’elle à Edimar.

@jessicafazendeira ESTOU VINDO AQUI FALAR QUE ESSE PERFIL NUNCA CONVERSOU COM NINGUÉM, QUEM FALAR ISSO ESTA MENTINDO! ESSE PERFIL ESTA PRATICAMENTE ABANDONADO, ELE FOI CRIADO COM INTUITO DE SER MONETIZADO NO TIKTOK E VENDER NO TIKTOK SHOP, A FORMA QUE FOI FALADA É RPA GANHAR ENGAJAMENTO, PORÉM, NUNCA NINGUEM DESSE PERFIL CONVERSOU COM ALGUÉM! ♬ som original - Jessica Oliveira

Il parcourt 2 000 km pour la rejoindre

Se sentant très seul depuis la mort de sa mère, celui-ci est rapidement tombé amoureux de Jessica et n’a pas hésité une seule seconde à la rejoindre quand celle-ci le lui a proposé. Pour cela, il a parcouru 2 000 kilomètres en car pour relier le nord et le sud du Brésil.

Comme le rapporte CNN Brasil, Edimar est donc parti de chez lui le 9 octobre dernier en car et est arrivé à destination le 11 octobre. Malheureusement, il a eu une immense déception en arrivant sur place car aucune Jessica n’était présente pour l’accueillir à la gare. Il a montré ses photos à des locaux, qui lui ont affirmé n’avoir jamais vu la jeune femme.

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Une personne générée par l’IA

En réailté, Jessica n’existe pas puisqu’il s’agit d’un personnage entièrement généré par l’intelligence artificielle. Edimar n’a jamais soupçonné cela puisque Jessica ne lui a jamais demandé d’argent et a même proposé de participer aux frais de son voyage. Cependant, en regardant attentivement le compte TikTok de la jeune femme, on peut voir des phrases comme “créé par l’IA” affichées sur son profil.

Après ce long voyage, Edimar était ruiné et même s’il ne le voulait pas, il lui était impossible de revenir dans sa ville d’origine. Il a trouvé de l’aide auprès d’un centre d’accueil pour migrants et personnes en situation difficile. Il a pu se restaurer et se laver avant de repartir chez lui le 13 octobre, grâce aux services sociaux qui lui ont payé un titre de transport.

Pour ne pas tomber dans le même piège qu’Edimar, il est conseillé de se méfier des inconnus à qui vous parlez sur internet, d’autant plus qu’il devient de plus en plus difficile de distinguer une vraie personne d’une intelligence artificielle.