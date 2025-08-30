Il tombe amoureux d'une IA et veut quitter sa femme, ses enfants l'arrêtent juste à temps

En Chine, un homme âgé de 75 ans est tombé amoureux d’un avatar généré par une IA, qu’il pensait être une vraie femme. Alors qu’il s’apprêtait à quitter son épouse, ses enfants ont découvert toute l’histoire et lui ont ouvert les yeux.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies. Elle peut nous aider à faire des tâches du quotidien ou nous donner des conseils, mais peut aussi avoir un impact psychologique. En effet, communiquer régulièrement avec une intelligence artificielle peut avoir des conséquences. C’est malheureusement le cas de cet adolescent de 16 ans qui s’est suicidé parce que ChatGPT l’aurait encouragé à le faire.

Dans d’autres cas, des personnes peuvent tisser “une relation” avec une intelligence artificielle, jusqu’à éprouver… des sentiments. Bien que cela puisse paraître étrange, ce cas est de plus en plus fréquent. C’est par exemple ce qu’a vécu cette femme qui a tissé une relation amoureuse avec ChatGPT après 56 heures de discussion en une semaine, ou de cette autre femme qui est tombée amoureuse d’une IA et a sombré dans la dépression quand son abonnement a expiré.

Il veut quitter sa femme pour une IA

Plus récemment, un homme a été pris au piège. Comme le rapporte 20 Minutos, un Chinois âgé de 75 ans est tombé amoureux d’un avatar généré par une intelligence artificielle. Il lui parlait régulièrement et pensait qu’il s’agissait d’une vraie femme. Avec le temps, il a commencé à s’éloigner de son épouse, avec qui il vivait depuis plusieurs décennies, jusqu’à prendre la décision de rompre avec elle pour vivre une histoire d’amour avec l’avatar.

Selon Centre Presse Aveyron, ses enfants ont finalement découvert ce qu’il se passait et ont arrêté leur père avant qu’il ne décide de se séparer de son épouse. Ils lui ont ensuite expliqué que la femme rencontrée sur internet n’existait pas et qu’il s’agissait d’une IA.

Ce cas n’est pas isolé, surtout en Chine où les personnes âgées sont souvent victimes des contenus générés par l’IA, incapables de distinguer le vrai du faux. Dans le pays, les autorités lancent régulièrement des appels à la vigilance pour protéger les seniors de cette nouvelle technologie.

Source : 20 Minutos
