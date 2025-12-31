Il récupère des cadeaux de Noël oubliés dans un train et parvient à retrouver leur destinataire

Le 24 décembre, une jeune femme a oublié un sac rempli de cadeaux de Noël dans un train. Par chance, les cadeaux ont été récupérés par un autre passager qui a réussi à retrouver leur propriétaire.

Le 24 décembre, en descendant de son train dans la commune de Saint-Vallier (Bourgogne-Franche-Comté), Colombe a oublié le sac contenant tous les cadeaux de Noël qu’elle transportait. Par chance, Matthieu, un passager, s’en est aperçu et a récupéré les paquets.

Crédit photo : iStock

Dès lors, Matthieu n'avait plus qu'une chose en tête : rendre les cadeaux à sa propriétaire, mais il ne savait pas comment la joindre.

“En sortant, j’ai vu qu’il y avait le sac à côté de moi. J’étais sûr que c’était à elle mais j’ai quand même demandé aux gens présents dans la rame. J’ai décidé de prendre le sac plutôt que de le laisser dans le train puisque je savais que j’essaierais de chercher son propriétaire plutôt que de le laisser comme ça, où il risquait d’être oublié”, a expliqué Matthieu à France Bleu.

Un appel sur les réseaux sociaux

Pour tenter de retrouver la jeune femme, Matthieu a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il n’avait aucune indication pour la retrouver puisque le sac contenait de simples paquets avec des indications comme “pour belle-maman” ou “pour beau-papa”.

“J’ai ouvert discrètement les paquets pour essayer de trouver des indices, j’avais l’impression de violer l’intimité de quelqu’un mais ce n’était pas du tout dans ce but-là. J’étais embêté pour elle parce que je trouve ça horrible de perdre un sac de cadeaux de Noël. Du coup, je suis rentré à la maison et j’ai essayé de voir dans le sac si je pouvais trouver des indices et essayer d’avoir un nom de famille ou quelque chose. Mais il n’y avait absolument rien”, a confié Matthieu.

Il retrouve la propriétaire des cadeaux

Cette affaire a été largement médiatisée et un reportage a été diffusé à la télévision. C’est à ce moment-là que la famille de Colombe a contacté Matthieu, comprenant qu’il s’agissait des cadeaux oubliés par la jeune fille.

“Je les ai questionnés pour être sûr que c’était bien elle, avec des petites questions sur les cadeaux. Elle est très contente et je suis ravi de pouvoir lui rendre ses cadeaux. C’est une histoire qui se termine bien”, a confié Matthieu à France Bleu.

Finalement, Colombe pourra récupérer ses cadeaux perdus lors d’un échange organisé avec Matthieu à Paris, au mois de janvier.

