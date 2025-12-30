«La magie de Noël» : un inconnu lui offre un dessin de ses enfants dans un train, elle remue ciel et terre pour le retrouver

Le dessin

Mardi 23 décembre, une femme a été interpellée dans un train par un inconnu qui lui a donné un dessin, avant de disparaître. Touchée par ce geste, elle a lancé un appel pour le retrouver.

C’est une belle histoire de Noël.

Ce mardi 23 décembre, Marina, une mère de famille, se trouvait dans un train avec ses deux petites filles pour rejoindre Paris, à l’occasion des fêtes. Alors que le train s’arrêtait à la gare de Dax, la maman a été interpellée par un homme qu’elle ne connaissait pas.

Celui-ci lui a donné un dessin qui représentait ses deux petites filles avec un bonnet de Père Noël. Avant de partir, l’homme a soufflé “Joyeux Noël” à l’oreille de Marina, puis il est descendu du train. Une belle histoire qui n’est pas sans rappeler celle d’un autre homme qui a offert son billet de train à une jeune femme afin qu'elle puisse rejoindre ses proches, durant les fêtes.

Le dessinCrédit photo : MaRy Na / Facebook

Marina recherche le mystérieux dessinateur

Touchée, Marina aimerait retrouver ce mystérieux dessinateur afin de le remercier. Pour cela, elle a demandé l’aide des internautes en postant un message sur Facebook, accompagné des dessins.

“Un homme est arrivé derrière moi et m’a donné deux dessins. Des esquisses de mes filles, portant un bonnet de Père Noël et un petit mot. Il m’a soufflé “Joyeux Noël” dans l’oreille”, a-t-elle expliqué sur le réseau social.

"Je veux le retrouver"

Le mystérieux inconnu, de taille moyenne, aurait entre 45 et 50 ans, des cheveux châtains et un peu bouclés.

“Ça m’a tellement fait chaud au cœur que je veux le retrouver ! Ça me touche d’avoir tout ce soutien. Beaucoup de personne m’ont dit que c’était la magie de Noël, que c’est le Père Noël qui m’a donné ces dessins”, a-t-elle expliqué à France Bleu.

Pour le moment, l’homme n’a pas été retrouvé et le mystère reste entier.

Source : Facebook
