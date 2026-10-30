Partie vivre à Lisbonne, cette famille américaine dépense 2 200 euros par mois, moitié moins qu'à Washington

En 2015, une famille a décidé de quitter les États-Unis pour s’installer à Lisbonne, au Portugal. En changeant de vie, elle a divisé ses dépenses par deux.

Après une carrière fructueuse dans le domaine du droit, Alex Trias a pris une grande décision. Il a décidé de quitter Washington, aux États-Unis, pour partir vivre à Lisbonne. À l’âge de 41 ans, il a donc fait sa valise pour rejoindre la capitale du Portugal.

Son épouse Noki l’a rejoint à Lisbonne quatre ans plus tard, après avoir quitté son emploi d’infirmière. Avec leur fille de 16 ans, ils ont décidé de s’installer à Lisbonne après y avoir passé des vacances en famille. Ils ont eu un véritable coup de cœur pour cette ville ensoleillée et chaleureuse.

De grosses économies

Alex Trias et sa femme ont loué leur maison aux États-Unis et souhaitaient réduire leurs dépenses à Lisbonne. L’objectif était de faire des économies afin de les réinvestir dans des actions pour gagner plus d’argent passif.



Crédit photo : Alex Trias

Cela fait maintenant six ans que la famille vit au Portugal, et elle ne souhaite partir pour rien au monde. En effet, elle a fait d’énormes économies depuis son arrivée. Selon NBC New York, le Portugal est l’un des pays les moins chers d’Europe. Ainsi, la famille a réduit ses dépenses de moitié. Pourtant, le couple est propriétaire d’un appartement de deux chambres d’une superficie de 120 m², acheté pour un peu plus de 500 000 euros. En moyenne, le coût de la vie hors loyer au Portugal est de 29 % inférieur à celui des États-Unis.

En vivant au Portugal, la famille a fait des économies sur la nourriture, bien que sa plus grosse dépense mensuelle soit les repas au restaurant. Pour exemple, un déjeuner typique au Mercado de Campo de Ourique, un marché de produits fins, coûte 16 dollars par personne, soit 14 euros.

Des frais médicaux moins élevés

Au total, Alex Trias et sa famille dépensent 2 450 dollars par mois, soit 2 200 euros. Ils dépensaient le double quand ils vivaient aux États-Unis. En plus de profiter du système fiscal portugais, qui a supprimé l’impôt sur la fortune, les successions et les biens, ils font des économies dans leurs soins de santé.

Ici, contrairement aux États-Unis, les soins médicaux sont remboursés et de qualité. Le prix des médicaments délivrés en pharmacie est beaucoup moins élevé. C'est également ce qu'a observé ce couple d'Américains installé en Espagne.

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Les avantages du Portugal

Mais si la famille aime autant Lisbonne, ce n’est pas uniquement pour les économies réalisées. Le taux de criminalité est très faible au Portugal, qui est le quatrième pays le plus sûr au monde. La famille d’Alex Trias apprécie pouvoir se sentir en sécurité dans tous les quartiers de Lisbonne et à n’importe quelle heure. Côté météo, on note une moyenne de 8 degrés en janvier et 28 degrés en juillet. Un climat loin de la chaleur étouffante et des chutes de neige de Washington.

Enfin, la famille américaine a changé de mode de vie et de façon de penser. Aujourd’hui, Alex Trias et sa femme font moins attention à ce qu’ils possèdent et passent plus de temps à se faire plaisir au quotidien. Bien qu'ils soient toujours bien au Portugal, le couple n'exclut pas la possibilité de déménager dans un autre pays.