Ils quittent les États-Unis pour vivre leur retraite en Espagne : leur assurance santé passe de 2 230 à 90 euros par mois

Mike et Mary Hogan ont décidé de quitter les États-Unis pour aller vivre en Espagne. Ils paient maintenant 90 euros au lieu de 2 230 euros en soins de santé.

Mike Hogan, 61 ans, vivait aux États-Unis avec son épouse Mary. Mais une fois en retraite, le couple a décidé de quitter l’Amérique pour rejoindre un pays d’Europe.

Après avoir visité la France et le Portugal, Mike et Mary ont opté pour l’Espagne. Ils ont notamment eu un coup de coeur pour Estepona, une ville pittoresque de la Costa del Sol, réputée pour ses maisons blanches, ses places et ses ruelles fleuries.

Des frais de santé trop élevés

Si ces Américains ont décidé de tout quitter, c’est notamment à cause des frais des soins de santé aux États-Unis, qui ne sont pas remboursés gratuitement.

Comme le rapporte The National News, Mike et Mary ont eu l’idée de déménager lors du début de la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, ils payaient 2 500 dollars par mois, soit 2 230 euros par mois d’assurance santé. Cette dernière comprenait une franchise de 6 000 dollars, soit 5 353 euros.

Ils passent de 2 230 à 90 euros

Quand il est arrivé en Espagne, le couple a opté pour une assurance santé privée. Désormais, il paie 90 euros par mois, sans franchise.

Une différence énorme par rapport à la couverture santé qu’ils payaient aux États-Unis.

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De plus en plus d’Américains déménagent

Comme eux, de plus en plus d’Américains décident de quitter les États-Unis. Au moins 180 000 Américains ont décidé de déménager en 2025, selon des données recueillies par le Wall Street Journal. C’est le cas de ce critique gastronomique qui a fait le choix de quitter Las Vegas pour vivre sur une île où les habitants sont souvent centenaires.

Selon un sondage actuel, 21% des Américains souhaiteraient partir et s’installer définitivement dans un autre pays s’ils en avaient la possibilité. Ce chiffre s’élève à 40% chez les femmes âgées de 15 à 44 ans, soit quatre fois plus qu’en 2014. Un bouleversement qui prouve que les États-Unis n'attirent plus autant qu'autrefois.