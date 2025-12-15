L'Australie salue le courage d'Ahmed, le héros ayant désarmé l'un des assaillants de l'attaque de Sydney, qui a fait 15 morts

L'attaque terroriste, qui a fait 15 morts à Sydney, a été marquée par le geste salvateur d'un héros ordinaire. Récit.

Son geste a certainement sauvé des vies.

Durant l'attaque terroriste perpétrée sur la plage de Bondi à Sydney (Asutralie), ce dimanche 14 décembre, Ahmed el Ahmed, un commerçant de 43 ans, s'est jeté sur l'un des assaillants et a réussi à le désarmer, avant de le faire fuir.

Filmé par un témoin, l'acte de bravoure de ce héros ordinaire a bouleversé les Australiens, qui n'ont pas manqué de saluer son courage.

Ahmed El Ahmad, épicier de 43 ans, est le héros qui a risqué sa vie pour en sauver d’autres, pendant l’attentat terroriste contre des juifs qui fêtaient Hanouka sur Bondi beach à Sydney.

Marion Van Renterghem (@MarionVanR) December 14, 2025

L’Australie salue le courage d’Ahmed el Ahmed

Selon la presse locale, Ahmed el Ahmed, père de deux enfants, est un marchand de fruits et légumes, qui n'avait aucune expérience du maniement d'armes. Interrogé par la chaîne 7News, l'un de ses cousins, prénommé Mustafa, a précisé qu'il avait été touché par balle, lors de cette confrontation avec l'un des assaillants. Blessé par balles au bras et à la main, il se trouve actuellement à l'hôpital et son état serait stable, à l'heure actuelle.

« Nous espérons qu’il ira bien, c’est un héros », a sobrement commenté son cousin.

Crédit photo : capture d'écran / X

Depuis la diffusion des images, où on le voit désarmer l'un des assaillants, le courage du père de famille est loué aux quatre coins du pays. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Australiens ont ainsi salué son geste qui a probablement permis d'éviter un bilan plus lourd.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a qualifié son intervention de « scène la plus incroyable » qu’il ait jamais vue. « Cet homme est un véritable héros, et je n’ai aucun doute que de nombreuses personnes sont en vie ce soir grâce à son courage », a ajouté le politicien. Le quotidien local Sydney Morning Herald l'a par ailleurs désigné comme « le héros qui a sauvé la vie de nombreuses personnes ».

Décrit comme un commerçant de confession musulmane par les journalistes du Times of Israel, Ahmed el Ahmed a également été salué par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, qui a vu en lui « un musulman courageux ».

« Nous avons été témoins de l'action d'un homme courageux… d'un musulman courageux, et je le salue pour avoir empêché un terroriste de tuer des Juifs innocents. » (Benyamin Netanyahu)

Pour rappel, cette attaque, perpétrée contre la communauté juive, a fait 15 morts et 42 blessés, dont deux policiers, selon le dernier bilan. Les deux assaillants ont été identifiés comme étant un père de 50 ans et son fils de 24 ans. Si cet attentat antisémite n'a, pour l'heure, pas été revendiqué, deux drapeaux de l'État islamique ont été retrouvés dans la voiture des terroristes, selon la chaîne ABC.