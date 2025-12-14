Fusillade à Sydney : les images hallucinantes du “héros australien” qui a désarmé à mains nues l'un des tireurs

Par |

Un homme désarme un tireur pendant la fusillade

Ce dimanche 14 décembre, une fusillade meurtrière a éclaté sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie. Un drame qui aurait pu faire plus de victimes si un homme ne s’était pas opposé à l’un des tireurs, en le désarmant de son fusil d’assaut au péril de sa vie.

Scène d’horreur en Australie ! Ce dimanche 14 décembre devait être un jour de fête pour la communauté juive de Sydney, qui s’était rassemblée sur la plage de Bondi pour célébrer le premier jour de Hanouka. Soudain, deux hommes habillés en noir et lourdement armés ont commencé à tirer sur la foule.

Selon les autorités, la fusillade à caractère antisémite et qualifié de "terroriste" a fait 12 morts au premier bilan. Une tragédie qui aurait pu être encore plus grave sans l’héroïsme d’un homme, dont la bravoure a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur cette vidéo de près de deux minutes, on voit l’homme vêtu d’un tee-shirt blanc caché derrière une voiture se rapprocher du tireur qui fait usage de son arme. Il surgit dans son dos et le saisit. Le tireur se débat mais finit au bout de quelques secondes par lâcher son arme. L’homme au tee-shirt blanc la pointe ensuite sur l’assaillant avant d’être rejoint par une autre personne.

Le tireur, d’abord à terre, s’éloigne ensuite et rejoint sur un pont un autre individu armé qui tire au loin. S’ensuivent des tirs en direction de l’homme au tee-shirt blanc et d’une autre personne, cachés derrière un arbre.

Des explosifs retrouvés dans une voiture

Sur les réseaux sociaux, cette scène héroïque a suscité de nombreuses réactions qualfiant l’homme de “héros”. Il a été surnommé "Aussie Hero", le héros australien.

“Cet homme est un héros. Donnez-lui une médaille”

Un homme désarme un tireur pendant la fusilladeCrédit photo : Capture d'écran X / Conservative Aussie

La chaîne de télévision australienne 7NEWS Australia a retrouvé l’identité de l’homme au tee-shirt blanc qui a désarmé l’un des terroristes. Il s’agirait d’Ahmed el Ahmed, 43 ans et père de deux enfants. D’après la même source, il n’avait aucune expérience avec les armes et a lui-même été touché par des tirs à la main et au bras. Selon son cousin, il serait actuellement à l’hôpital.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué les « héros » qui sont intervenus lors de l’attaque de Sydney.

« Nous avons vu aujourd'hui des Australiens courir vers le danger pour aider les autres. Ces Australiens sont des héros et leur bravoure a sauvé des vies »

La police boucle le périmètreCrédit photo : 7NEWS Australia

Deux suspects ont été interpellés et la police a annoncé la mort de douze personnes, dont un homme soupçonné d’être l’un des tireurs. Le second tireur présumé serait dans un état critique. Il y aurait également une dizaine de personnes blessées, dont deux policiers.

Des explosifs ont été trouvés dans une voiture près des lieux de l'attaque terroriste et ont été désamorcés par la police, qui avait affirmé plus tôt avoir localisé un véhicule avec des « engins explosifs » à l'intérieur.

