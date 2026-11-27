À Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime, le terrain de l’ancienne colonie de vacances de la Creuse a reçu une offre de 7,05 millions d’euros.

Le centre de vacances Louis Gaston Roussillat est situé à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime. Face à l’océan, il a été acheté en 1947 par le conseil départemental de la Creuse pour permettre aux enfants du département de profiter de la mer et du soleil.

Des années 1950 à 1980, ce centre a connu un grand succès. Il s’agissait d’un lieu emblématique de vacances pour les enfants de la Creuse.

Une vente aux enchères

Cependant, à partir des années 2000, son activité s’est réduite. Si la colonie n’a jamais fermé ses portes, elle fonctionnait au ralenti depuis 2022. Pour cette raison, le centre de vacances a finalement été proposé lors d’une vente aux enchères, par l’intermédiaire de l’agence 36h Immo.

Crédit photo : 36h Immo

Les enchères se sont terminées le 16 janvier 2025 pour le terrain et le 13 décembre 2024 pour la maison et le centre a été vendu en deux lots. Un acheteur a notamment proposé 7,05 millions d’euros pour les 25 762 m2 de terrain à bâtir. En plus de cela, une villa de onze pièces, située sur une parcelle de 1 146 m2, a été vendue pour 357 600 euros.

“Une belle enchère”

Cette vente aux enchères a donc été concluante. Parmi les autres propriétés littorales mises en vente, une île privée en Écosse a été proposée à 413 000 euros.

“C’est une belle enchère par rapport au prix du m2 dans ce secteur. Nous avons eu une cinquantaine de demandes pour une trentaine de visites. Je ne peux pas vous dire qui a fait la plus belle enchère. Des promoteurs connus nationalement se sont positionnés sur cette vente”, a indiqué Marina Rousseau, directrice commerciale de 36h Immo, à France 3.

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Des logements collectifs en projet

Au total, cinq enchères ont été proposées et les dossiers des acquéreurs ont été étudiés. Le terrain a finalement été acheté par le promoteur Les Nouveaux Constructeurs, qui est officiellement devenu propriétaire en septembre 2026. Il aimerait construire 120 logements en immeubles semi-collectifs, ainsi qu’un hôtel, une résidence de tourisme local ainsi que des espaces paysagers et cheminements doux.

Cependant, la municipalité de Saint-Palais-sur-Mer a son mot à dire. De son côté, elle aimerait plutôt construire 80 logements et privilégier l’habitat à l’année. Pour le moment, le promoteur et la commune doivent encore s’accorder avant de lancer les travaux.