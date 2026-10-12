« Un véritable sentiment d'évasion » : cette île de 108 hectares en Écosse est à vendre pour 413 000 euros, mais sans eau ni électricité

Vous rêvez de devenir propriétaire d’un bien exceptionnel ? Pourquoi pas cette île privée en Écosse qui pourrait bientôt être à vous pour moins de 415 000 euros ?

Ces dernières années, les îles privées sont de plus en plus présentes sur le marché de la vente immobilière.

Il faut dire que ces biens particuliers permettent de réaliser différents projets et sont souvent proposés au même prix que des maisons traditionnelles, à l’image de cette île paradisiaque en Grèce.

Vous êtes à la recherche de ce type de propriété ? Cela tombe bien, car cette île écossaise est à vendre, à condition de consentir à sacrifier son petit confort.

Une île privée à vendre en Écosse

Située au large de la côte ouest des Shetland, en Écosse, l’île d’Hildasay s’étend sur 108 hectares, rapporte The Independent, qui a repéré l’annonce.

Accessible uniquement en bateau depuis le continent et les îles voisines. Hildasay possède un quai privé, un long littoral, deux lacs d’eau douce et un terrain en pente, dont le point culminant se situe à environ 32 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Elle dispose aussi d’un bothy, une petite bâtisse traditionnelle en pierre, qui offre une vue sur l’océan et les paysages environnants. À noter que cette masure ne dispose ni d’eau courante, ni de chauffage ni d’électricité.

Autre atout : les lieux abritent également de nombreuses espèces d’oiseaux et une faune marine variée.

Un cadre remarquable chargé d’histoire

Cité par nos confrères, un porte-parole de l’agence immobilière Kelvin Anderson décrit Hildasay comme un « bien singulier, offrant solitude et patrimoine dans un cadre insulaire britannique remarquable ».

Selon le spécialiste, cette vente représente une « occasion extraordinaire ».

« Sa superficie et son caractère préservé procurent un véritable sentiment d’évasion, avec de vastes étendues naturelles et une vue dégagée sur les eaux environnantes », explique-t-il.

Crédit Photo : PA Media

Kelvin Anderson ajoute que l’île possède une histoire « fascinante ». Par le passé, une petite communauté y vivait.

« En 1891, l’île comptait environ 30 habitants. L’extraction du granite et le salage des harengs constituaient alors d’importantes activités locales. Le granite rouge-vert caractéristique d’Hildasay était extrait à grande échelle et transporté jusqu’au port par une voie ferrée construite à cet effet, avant d’être expédié vers différentes destinations. Il aurait notamment été exporté jusqu’en Australie », détaille l’agence.

Aujourd’hui, il reste des vestiges de cette époque sur l’île, comme des gros blocs de granite abandonnés et des traces de l’ancienne voie ferrée. De quoi lui donner un charme d’antan.

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Un aventurier a déjà vécu sur l’île

Ces dernières années, Hildasay a fait parler d’elle après le passage de Chris Lewis, un randonneur connu pour avoir parcouru le littoral britannique pour récolter des fonds au profit d’associations pendant la pandémie de Covid-19.

Alors âgé de 39 ans, il dormait dans une tente sur l’île de Mainland, dans l’archipel des Shetland, avant de rejoindre Hildasay. Le hic ? Les restrictions sanitaires mises en place en 2020 pour limiter la propagation du virus ont compromis ses plans.

Crédit Photo : Kelvin Anderson

Face à cette situation, il a obtenu une autorisation spéciale pour vivre dans l’unique habitation des lieux avec son chien, Jet.

Selon la BBC, le duo n’avait que 15 moutons pour compagnie et recevait du charbon et de la nourriture par bateau, et ce jusqu’à la levée du confinement.

Une expérience particulière, qui donne un aperçu de la vie sur place aux futurs acheteurs. Selon l’annonce, l’île d’Hildasay est proposée à la vente au prix de 350 000 livres sterling, soit environ 413 000 euros.