La fortune d'Elon Musk en chute libre, il a perdu plus de 130 milliards de dollars en deux mois

Depuis qu’il a pris ses fonctions au sein de l’administration de Donald Trump, Elon Musk subit un véritable écroulement financier, notamment à cause du boycott international rencontré par son entreprise Tesla.

D’entrepreneur révolutionnaire à politicien controversé, Elon Musk a opéré un virage idéologique très troublant ces derniers mois, dans le sillage de son soutien à Donald Trump. Son salut nazi lors de l’investiture du président américain, le 21 février dernier, a été le geste de trop pour le mulltimilliardaire.

Des millions de personnes à travers le monde ont lancé un mouvement de boycott vis-à-vis d’Elon Musk, notamment vis-à-vis des produits fabriqués dans ses entreprises comme Tesla. En effet, la société automobile subit de plein fouet le rejet suscité par Elon Musk. Selon Business Insider, le cours de l’action Tesla a chuté de 55% par rapport à ses sommets de la mi-décembre.

De son côté, la fortune d’Elon Musk a perdu 132 milliards de dollars depuis le début de l’année, dont 29 milliards rien que la semaine dernière. Ce lundi 10 mars, le cours de Tesla a dégringolé de 15,43 % à 241,30 dollars à la clôture, sa pire séance en Bourse depuis 2020.

Crédit photo : Capture d'écran Google

Partout dans le monde, les ventes de Tesla se sont effondrées. En Europe, les immatriculations ont chuté de 45 % en un an, une baisse particulièrement marquée en France et en Allemagne, où les ventes ont respectivement diminué de 63 % et 60 % en janvier 2025 par rapport à l’année précédente.

En Chine, les ventes ont également reculé de 11,5 % en janvier, malgré l’importance stratégique de ce marché pour Tesla. Selon les données de l’Association chinoise des voitures de particuliers (CPCA), le constructeur a vendu 30 688 véhicules en Chine en février, ce qui représente une baisse de 49 % par rapport à la même période de l’an dernier.

Crédit photo : AP

Un boycott anti-Tesla international

En France, le constructeur a vu ses ventes baisser de 26 % sur un an malgré un marché stable, avec 2 395 véhicules immatriculés en février, selon les chiffres publiés samedi par la Plateforme automobile (PFA).

Et aux États-Unis, où Tesla était leader des voitures électriques, les ventes ont stagné, avec une baisse notable des immatriculations dans la très démocrate Californie, un marché historiquement favorable à Tesla. Depuis le mois de décembre, Tesla a vu sa valorisation divisée par deux, à environ 700 milliards de dollars.

Les investisseurs, autrefois confiants dans la capacité de Musk à naviguer au travers des défis réglementaires, semblent désormais sceptiques face à l’avenir incertain de l’entreprise. Selon Business Insider, certains actionnaires au sein des sociétés possédées par Elon Musk craignent que le milliardaire se soit trop dispersé avec ses fonctions gouvernementales.

Crédit photo : Reuters/Pool/Brandon Bell

Sur Fox Business, Elon Musk a reconnu qu’il gérait “avec beaucoup de difficultés” son job à la Maison Blanche et ses obligations auprès de ses entreprises. Une preuve que la politique et les affaires ne font pas forcément bon ménage. Il n’empêche que, malgré cette lourde perte financière, la fortune d’Elon Musk reste estimée à 330 milliards de dollars, ce qui le maintient dans la position d’homme le plus riche du monde.