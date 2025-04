Voici la somme d'argent colossale que perd Elon Musk CHAQUE SECONDE depuis le début de la crise en bourse

Même s’il reste l’homme le plus riche de la planète, Elon Musk continue de voir sa fortune fondre comme neige au soleil. Une tendance encore plus vertigineuse depuis l’annonce des nouvelles taxes douanières mises en place par Donald Trump.

Le 2 avril 2025 a été baptisé le “jour de la libération” par Donald Trump. Ce jour-là, le président américain officialisait ses nouvelles taxes douanières massives imposées aux autres pays, faisant dégringoler les marchés financiers dans des proportions jamais vues. Inévitablement, ces surtaxes fragilisent de nombreux secteurs à l’image du secteur automobile.

Un bouleversement économique qui impacte directement les plus grosses fortunes mondiales, comme celle d’Elon Musk. En effet, l’action de Tesla a chuté de 45% depuis le début de l’année, mais surtout de 13% en l’espace d’une semaine, depuis le 2 avril.

Déjà, depuis le 1er janvier, le magnat fondateur de Space X avait perdu 135 milliards de dollars. Désormais, sa fortune est tombée sous les 300 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2024. Selon Bloomberg, sa fortune s’élevait le mardi 8 avril à 298 milliards de dollars.

Crédit photo : Getty Images

Entre le 2 et le 8 avril, Elon Musk a perdu 35 milliards de dollars (dont une chute de 4,4 milliards de dollars sur la seule journée du lundi 7 avril). Cela représente une perte de 1 735 800 euros toutes les trente secondes, et 75 860 dollars par seconde.

Un semblant de rébellion d’Elon Musk ?

Soutien inconditionnel de Donald Trump, Elon Musk n’a pourtant pas mâché ses mots à l’égard des nouvelles barrières douanières imposées par le président américain.

Sur sa plateforme X, il a critiqué ouvertement la politique protectionniste américaine, partageant une vidéo de l’économiste Milton Friedman, fervent défenseur du libre-échange. Il a même appelé à créer « une zone de libre-échange entre l’Europe et l’Amérique du Nord ».

Récemment, des rumeurs ont évoqué un possible départ d’Elon Musk du « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE). Selon Politico, le milliardaire d’origine sud-africaine aurait informé son entourage de son intention de quitter ce poste de l’administration Trump.

Crédit photo : AP

Cette information, publiée le 2 avril, a fait brièvement rebondir l’action Tesla (+3,48%) mais la Maison Blanche a rapidement démenti, affirmant qu’Elon Musk « quittera la fonction publique lorsque son incroyable travail au DOGE sera terminé ». Sur X, l’intéressé a également dénoncé une « fake news » en réaction à ces rumeurs.

Malgré ces perturbations, Elon Musk demeure en tête du classement des plus grandes fortunes mondiales, devant Jeff Bezos (196 milliards), Mark Zuckerberg (183 milliards), Warren Buffett (154 milliards) et le Français Bernard Arnault (150 milliards). Au total, les 500 plus grandes fortunes mondiales ont perdu 536 milliards de dollars au cours des deux jours suivant l’annonce des droits de douane de Donald Trump, selon Bloomberg.