Exténuée à cause de la charge parentale et du travail, une femme propose à sa belle-mère de venir vivre dans sa famille. Une décision qu’elle ne changerait pour rien au monde.

Geneviève Dahl vit avec son mari, ses deux filles… et sa belle-mère ! Tout a commencé quand la famille de Geneviève a dû déménager à plus de 1 600 kilomètres de chez elle. En effet, Geneviève avait trouvé un emploi qu’elle ne pouvait pas refuser. Ainsi, ses enfants, son mari et elle ont dû dire au revoir à leur famille et leurs amis.

Dans la nouvelle ville, Geneviève n’avait plus de famille et seulement quelques connaissances. Il était difficile et très onéreux de trouver une baby-sitter, donc les enfants n'étaient jamais gardés par une tierce personne, ce qui a eu des conséquences sur la vie de famille.

“Je redoutais de devoir retourner en mode survie”

Au fil du temps, la vie de Geneviève et de sa famille s’est détériorée. Des conflits ont éclaté au sein du couple car Geneviève travaillait beaucoup tandis que son mari s’occupait de la plupart des tâches parentales. Selon Business Insider, la maison n’était jamais vraiment propre et le couple n’avait plus aucune soirée à deux.

Crédit photo : Business Insider

Mais chaque année, la belle-mère de Geneviève venait passer un mois entier à la maison. Quand elle était là, tout allait pour le mieux. Le couple avait plus de temps l’un pour l’autre et pour s’occuper de la maison. La belle-mère s’occupait des enfants pendant que Geneviève et son mari partaient dîner. Elle aidait aux tâches ménagères et prévoyait de nombreuses activités avec ses petites-filles.

“À la fin de chaque visite, quand sa valise roulait vers la porte d’entrée, nous pleurions tous. Mon mari se taisait, les filles la suppliaient de rester plus longtemps et je redoutais de devoir retourner en mode survie”, a confié Geneviève.

Elle vit avec sa belle-mère

Si cette future mariée a refusé d'inviter sa belle-mère à son mariage, Geneviève s'entend très bien avec la sienne. Pour cette raison, elle a dit un jour à son mari : “Et si ta mère venait habiter chez nous ?” Toute la famille a adoré cette idée et c'est ainsi qu'une nouvelle personne est entrée dans le foyer.

Aujourd’hui, Geneviève voit la différence. Elle a plus de temps pour cuisiner, arrive au travail parfaitement préparée, va à la salle de sport, lit des histoires à ses filles et raconte s’être endormie avant 22 h la veille de son témoignage. Grâce à l’aide de sa belle-mère, tout est fait dans la maison : les animaux sont nourris, les plantes arrosées, le linge rangé et le lave-vaisselle rempli.

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Une aide précieuse

De son côté, la belle-mère de Geneviève adore cette nouvelle vie aux côtés de sa famille. Elle adore cuisiner, faire le ménage et s’occuper de ses petits-enfants. Bien installée, elle envisage de prendre des cours d’art, de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux et de chercher un emploi à temps partiel.

En plus d’être une aide au quotidien, la belle-mère de Geneviève a apporté de la joie dans le foyer. Les parents ne se disputent plus, toute la famille est détendue et passe de nombreux moments ensemble. Un nouveau mode de vie avantageux pour tout le monde. Ce choix de vivre entre générations rappelle celui de ce couple qui transforme une ancienne école en maison pour quatre générations.