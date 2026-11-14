Enfants, ils allaient en classe dans cette école du Kansas : à 60 et 61 ans, ils la rachètent 470 000 dollars pour y loger quatre générations

Shannon et Kevin ont acheté une ancienne école pour la transformer en logement et y vivre avec leurs enfants et leurs petits-enfants.

Shannon Barbour, 60 ans, et son mari Kevin, 61 ans, ont récemment fait un achat pas comme les autres. En février 2026, le couple a acheté l’ancienne école de Paola, au Kansas, au prix de 470 000 dollars, soit 426 000 euros.

Il s’agit d’une école abandonnée qu’ils ont fréquenté quand ils étaient enfants. L’idée est naturellement venue de Shannon, qui met un point d’honneur à vivre avec sa famille. Comme eux, ce couple a quitté la ville pour acheter une vieille école à la campagne et la transformer en maison de famille.

Un mode de vie multigénérationnel

Shannon a adopté le mode de vie multigénérationnel en 2014, quand elle a déménagé à Hawaï pour être aux côtés de ses enfants et petits-enfants. Ils étaient dix sous le même toit.

“Nous avons toujours adoré vivre ensemble. La communauté et la famille sont primordiales pour nous. Les gens pensent qu’une fois que leurs enfants ont 18 ans, ils doivent quitter la maison et se débrouiller seuls dans la vie, mais nous n’avons jamais vu les choses de cette façon”, a-t-elle expliqué à SWNS.



Crédit photo : SWNS

En voyant l’ancienne école en vente, Shannon a immédiatement vu son potentiel et a voulu l’acheter. Au début, son fils et son mari n’étaient pas d’accord, mais elle a réussi à les convaincre.

Une maison pour une famille de 16 personnes

L’école a une superficie totale de 1 580 m2 et comporte 14 salles de classe, un gymnase et une scène. Elle va être transformée en logement pour accueillir Shannon et Kevin, leurs quatre enfants et leurs onze petits-enfants, ainsi que la mère de Shannon âgée de 81 ans. Le but est de transformer l’école en maison multigénérationnelle qui accueillera 16 personnes.



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Les 14 salles de classe vont être transformées en espaces de vie séparés pour les quatre générations, et des espaces communs seront partagés.

“Chaque famille disposera de sa propre cuisine, salle de bains, buanderie et espace de vie, ce qui permettra à chacun de conserver son indépendance. Nous relions les salles de classe entre elles pour créer des foyers au sein de l’école. La famille de mon fils et de ma fille auront trois salles de classe, Kevin et moi en aurons deux et ma mère en aura une. Chaque espace aura sa propre personnalité et son propre design”, a expliqué Shannon.

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Passer tous les jours ensemble

Shannon et Kevin vont tout faire eux-mêmes, avec l’aide de leur famille. Le gymnase et la scène de l’école vont être transformés en une immense salle familiale partagée. Le couple installera une grande table de grange, des aires de jeux pour les enfants ainsi qu’un espace de rassemblement pour les fêtes et les célébrations.



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À l’extérieur, un potager, un poulailler et une piscine vont être aménagés. Les travaux de rénovation devraient durer entre quatre à cinq mois. Pendant ce temps-là, les membres de la famille devront loger dans des caravanes.

En plus de faire des économies d’argent, ce mode de vie va permettre à cette famille de partager son quotidien. Shannon et Kevin pourront être présents pour leurs enfants et petits-enfants.

“J’adore vivre tous ces petits moments : les devoirs, l’heure du bain, les histoires du soir, les enfants qui jouent à se battre par terre avec leurs parents. La plupart des grands-parents ne voient que les fêtes ou les anniversaires mais nous, nous faisons partie de la vie quotidienne. Les petits-enfants ont toujours quelqu’un pour les prendre dans ses bras, leur lire des histoires, jouer avec eux ou se blottir sur le canapé”, a confié Shannon.

Shannon pense que ce mode de vie pourrait s’étendre à davantage de familles, qui pourraient vivre ensemble dans un lieu chaleureux et accueillant.