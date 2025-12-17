Le carburant sera à prix coûtant dans ces magasins Leclerc les 19 et 20 décembre

Si vous avez besoin de faire le plein d’essence, attendez encore quelques jours. Les 19 et 20 décembre, le carburant sera à prix coûtant dans des centaines de stations-service en France.

En décembre, de nombreux Français rencontrent des difficultés financières, notamment en raison des nombreux cadeaux de Noël à acheter. En plus de cela, beaucoup de familles se déplacent en fin d’année pour passer les fêtes avec leurs proches. Pour cette raison, E.Leclerc lance une nouvelle opération pour les vacances de Noël en proposant du carburant à prix coûtant.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, cela signifie que l’enseigne vend du carburant au prix où elle l’a acheté, sans faire de bénéfice dessus. Ainsi, le montant de l’essence est moins cher.

Du carburant à prix coûtant

Cette opération aura lieu le vendredi 19 et samedi 20 décembre dans 711 stations-service E.Leclerc partout en France, hors autoroute. Ce n’est pas la première fois que E.Leclerc propose du carburant à prix coûtant puisque six opérations similaires ont été organisées depuis le début de l’année 2025.

“Noël reste un temps fort émotionnel, mais il représente aussi un vrai défi budgétaire pour de nombreux ménages. Quand 40% des Français qui ne le fêtent pas évoquent un budget trop serré, selon l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations 2025, notre responsabilité est claire : aider concrètement les Français à préserver leur pouvoir d’achat, notamment dans leurs déplacements pour se retrouver en famille”, a déclaré Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, selon LSA Conso.

Crédit photo : iStock

Un week-end à ne pas manquer

Mais E.Leclerc n’est pas la seule enseigne à proposer du carburant à prix coûtant à l’approche des fêtes de fin d’année. Selon des informations de Capital, c’est également le cas de son principal concurrent, Intermarché, qui propose également de l’essence à prix coûtant le week-end du 19 et 20 décembre.

Vous savez désormais quand reprendre de l’essence dans les jours à venir pour faire des économies.