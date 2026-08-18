Leur fils meurt, ils roulent 100 km avec son corps sur la banquette arrière sans s'en apercevoir

En Italie, un couple a roulé près de 100 kilomètres alors que son fils était mort sur la banquette arrière de la voiture. Les parents pensaient qu’il dormait.

Un drame a eu lieu ce dimanche 16 août, dans la matinée. Un couple a pris l’autoroute avec son fils, un homme âgé de 31 ans qui souffrait de légers problèmes cardiaques. La famille circulait sur une autoroute italienne en direction de Turin.

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Tout se passait bien, le jeune homme discutait avec ses parents jusqu’à ce qu’il ne dise plus un mot. Voyant qu’il ne réagissait plus, les parents ont pensé qu’il s’était endormi.

Il meurt dans la voiture

Près de 100 kilomètres plus tard, le couple a tenté de réveiller le jeune homme. Cependant, après plusieurs tentatives, les parents ont compris que quelque chose n’allait pas. Ils se sont immédiatement arrêtés sur une aire d’autoroute et ont une nouvelle fois essayé de réveiller leur fils, en vain.

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Paniqués, ils ont appelé les secours, mais il était trop tard : le jeune homme était décédé, comme le rapporte Quotidiano Piemontese. Comme il avait parlé pour la dernière fois 100 kilomètres plus tôt, les parents ne savent pas exactement quand il est mort, ni pourquoi.

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Connaître la cause du décès

Malheureusement, des drames dans les voitures peuvent arriver. Sur la route des vacances, des parents ont notamment oublié leur enfant sur une aire d’autoroute. Plus grave encore, une petite fille de 2 ans est morte de chaud après avoir été laissée dans une voiture en été.

Concernant la famille italienne, des examens vont être effectués afin de déterminer la cause du décès du jeune homme.