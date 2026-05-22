Une fillette de 2 ans meurt de chaud après avoir été oubliée par son père dans la voiture sous 38°C

En Espagne, une fillette de deux ans est morte après avoir été laissée plusieurs heures dans une voiture par son père, alors que de fortes chaleurs touchaient le pays.

Un drame terrible s’est produit le mercredi 20 mai 2026 à Brión, une commune de la province de La Corogne, en Espagne.

Une fillette de deux ans a été victime d’un coup de chaleur mortel après avoir été oubliée dans une voiture par son père, rapporte 20 Minutos.

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Distrait par un appel, il oublie sa fille dans sa voiture

Le matin des faits, l’homme avait emmené son fils aîné à l’école. Alors qu’il devait ensuite déposer sa fille cadette à la crèche, un appel de son travail l’aurait distrait et il aurait oublié de le faire.

Au lieu de se rendre à la garderie municipale, il serait directement allé à son garage, où il aurait garé sa voiture avant d’entamer sa journée.

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Celui-ci ne se serait pas rendu compte que sa fille se trouvait encore dans le véhicule et l’y aurait laissée pendant plusieurs heures.

Ce jour-là, une vague de chaleur a fait grimper les températures jusqu’à près de 38 °C dans certaines zones de la région.

Ce n’est que vers 15 heures, en allant récupérer sa fille à la crèche, que la mère de l’enfant a réalisé que quelque chose n’allait pas. Elle a alors découvert que son mari ne l’avait jamais déposée.

Deux jours de deuil après le drame

Lorsque les parents ont compris ce qui s’était passé, ils ont alerté les secours. Transportée d’urgence vers un centre de santé, la fillette est décédée d’un arrêt cardiorespiratoire, après avoir passé plusieurs heures dans la voiture sous de fortes chaleurs.

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte et une cellule psychologique a été mise en place pour la famille de la victime.

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De son côté, le conseil municipal de Brión a décrété deux jours de deuil officiel, durant lesquels les drapeaux des bâtiments municipaux ont été mis en berne.

Dans son communiqué, la municipalité a également annoncé qu’une minute de silence serait observée le vendredi 22 mai à midi sur la place de la ville.

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« Cela pourrait arriver à n’importe qui »

S’adressant à la presse ce jeudi, le maire de la ville, Pablo Lago, a exprimé sa tristesse après cette tragédie qui a touché une famille qu’il connaît personnellement :

« Il s’agit d’une petite commune où presque tout le monde se connaît, et cette nouvelle nous a tous pris au dépourvu. C’est un jour très triste pour nous », a déclaré l’édile.

Avant d’ajouter :