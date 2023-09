Préparez votre Noël en avance : nos conseils

Noël approche à grands pas et vous vous demandez comment vous organiser pour profiter pleinement de cette période festive ? Pas de panique, nous vous donnons quelques conseils pour préparer Noël en avance et éviter le stress de dernière minute.

Anticipez l’achat des calendriers de l’avent

Le calendrier de l’avent est une tradition. Il en existe aujourd’hui pour tous les goûts et tous les budgets : chocolat, beauté, thé, bière, bijoux et même fromage. Vous pouvez commander votre calendrier de l’avent en ligne sur des sites spécialisés ou bien le trouver dans les magasins de décoration. Vous avez même la possibilité de créer votre propre calendrier personnalisé avec des photos, des messages ou des cadeaux originaux. À l'approche des fêtes, ils sont souvent victimes de leur succès et se retrouvent rapidement en rupture de stock ou avec des délais de livraison plus longs. Raison de plus pour ne pas attendre le dernier moment ! Un conseil : prévoyez et profitez des meilleurs calendriers de l'avent !

Faites votre liste de cadeaux et réfléchissez à vos achats

Selon une étude réalisée par Statista en 2022, l’approche de Noël est source de stress pour 60 % des Français. Alors, pour vous épargner des anxiétés, échapper à la cohue dans les magasins et éviter les délais de livraison trop longs, il est conseillé de faire votre liste de cadeaux à l’avance. Rien de tel que d’anticiper vos achats ! Vous pouvez vous inspirer des tendances du moment, des passions de vos proches, des besoins des uns et des autres ou encore leur demander directement ce qui leur ferait plaisir. Consultez également des sites qui proposent des idées de cadeaux originaux et adaptés à chaque profil (enfants, adolescents, adultes, seniors). Si vous achetez vos cadeaux en ligne, pensez à vérifier les délais et les conditions de livraison, ainsi que les possibilités d’échange ou de remboursement en cas de problème.

Pensez aux décorations de votre maison dès aujourd’hui

La décoration de la maison est un élément essentiel pour créer une atmosphère chaleureuse et festive à Noël. Vous pouvez opter pour un style traditionnel, scandinave, chic, naturel ou fantaisie, selon vos envies et vos couleurs préférées. Le sapin de Noël est bien sûr le symbole incontournable de cette période. Avez-vous besoin de prévoir des achats pour le décorer avec des boules, des guirlandes et des étoiles ? A contrario, préférez-vous orner votre sapin de Noël de divers objets personnalisés que vous aurez réalisés vous-même avec du matériel récupéré ou acheté dans des magasins spécialisés ? Songez aussi à ajouter des touches de décoration dans les autres pièces de la maison, comme des bougies, des coussins, des photophores ou des figurines. N’oubliez pas non plus la décoration extérieure, avec des lumières, des couronnes ou des branches.

Choisissez votre menu et vos courses à l’avance

Le repas de Noël est un moment convivial et gourmand partagé entre proches. Pour réussir votre menu et éviter le stress en cuisine, il vaut mieux préparer votre liste et faire vos courses en avance. Vous pouvez choisir de simples recettes savoureuses qui mettent en valeur les produits de saison et les spécialités régionales. Vous avez également le choix d’opter pour des plats que vous cuisinez en amont et il vous suffira de les réchauffer ou de les sortir du réfrigérateur le jour J, comme des terrines, des soupes, des gratins ou des bûches. Si vous manquez d’idées ou de temps, quoi de mieux pour avoir l’esprit serein que de commander votre repas de Noël chez un traiteur ou dans un magasin de grande distribution ?

Nous espérons que ces conseils vous aideront à préparer votre Noël en toute sérénité pour profiter pleinement de cette période magique.