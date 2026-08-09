Qu'est-ce que le “birdwatching”, cette pratique qui séduit de plus en plus les touristes ?

De plus en plus de jeunes voyageurs s’intéressent au “birdwatching”, une activité qui séduit les vacanciers.

Que vous soyez parti en vacances en juillet ou que vous vous apprêtiez à profiter d’un séjour au soleil en août, il y a peut-être une activité que vous aimez faire pendant vos vacances : le “birdwatching”. En effet, cette tendance séduit de plus en plus les jeunes et les novices. Mais de quoi s’agit-il ?

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Le “birdwatching” est le nom anglais donné à l’ornithologie, autrement dit le loisir d’observer les oiseaux.

Un boom chez les jeunes

Avant, cette pratique était plus niche mais aujourd’hui, elle séduit de plus en plus de monde, notamment la Gen Z. Selon 20 Minutes, le “birdwatching” a connu un boom de plus de 1 000 % chez les 16-29 ans, notamment au Royaume-Uni.

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Le “birdwatching” consiste à se rendre dans des endroits spécifiques pour observer des oiseaux et souvent, les prendre en photo. Si cette activité est appréciée des jeunes, c’est parce qu’elle est idéale pour lutter contre le stress et déconnecter des réseaux sociaux.

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Où observer des oiseaux ?

Si vous êtes adepte de cette pratique, sachez qu’il existe des applications pour identifier les oiseaux. En France, téléchargez Ois’App, une application développée en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Vous pouvez également vous renseigner sur les destinations idéales pour observer des oiseaux. Aujourd’hui, il existe également des excursions dédiées à cette activité, notamment sur la plateforme de voyage GetYourGuide.

Que vous vouliez voir les aigles géants du Japon, les aras bleus du Brésil ou les macareux d’Islande, il y en a pour tous les goûts. Si vous ne voulez pas voyager trop loin, rendez-vous en Camargue pour découvrir les flamants roses.

Une activité au coeur de la nature qui ravira les passionnés d’oiseaux.