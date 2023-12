Défi visuel : trouverez-vous tous les oiseaux cachés dans cette image dans le temps imparti ?

Vous pensez avoir une bonne vue ? Pour en être sûr, voici un nouveau défi visuel qui va mettre votre sens de l’observation à rude épreuve.

Sur internet, on trouve de nombreuses énigmes visuelles, toutes plus différentes les unes que les autres. Parmi les plus populaires, il y a les tests d’observation qui allient logique et visuel, les illusions d’optique et les jeux de différences entre deux images. Aujourd’hui, nous vous proposons un tout nouveau défi visuel dont le principe est simple : retrouver tous les oiseaux cachés dans un dessin. Réussirez-vous à tous les trouver sans en oublier ?

Si le défi peut paraître simple en apparence, méfiez-vous ! Les détails sont particulièrement nombreux sur ce dessin qui représente une rue pavée dans un village. Les oiseaux peuvent se cacher n’importe où et vous devrez redoubler de concentration pour tous les trouver.

Pour apporter du challenge à ce défi, n’hésitez pas à vous chronométrer ! L’objectif : trouver tous les oiseaux cachés dans le dessin en moins de 45 secondes. Êtes-vous prêt ? C’est parti !

Crédit photo : Popcorn Game

Où sont cachés les oiseaux ?

À première vue, cette énigme paraît facile. Pourtant, elle est loin de l’être tant il y a de choses à observer sur cette image. Les détails sont nombreux et les petits oiseaux peuvent être dissimulés n’importe où. Ainsi, vous devrez avoir un sens de l’observation aiguisé pour tous les déceler.

Le temps passe… Combien avez-vous trouvé d’oiseaux ? Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, sachez que vous devez trouver entre 5 et 10 oiseaux sur cette image. Vous êtes loin du compte ? Concentrez-vous encore un peu et observez les moindres détails.

On vous donne la solution

Le temps est écoulé ! Si vous faites ce test avec vos proches, n’hésitez pas à comparer le nombre d’oiseaux que vous avez démasqués ! Maintenant, il est temps de vous donner la solution. En observant attentivement ce dessin, vous deviez trouver 8 oiseaux. Les avez-vous tous débusquer ou certains manquent-ils à l’appel ?

Pour savoir où étaient cachés les 8 oiseaux, voici la réponse ci-dessous :

Crédit photo : Popcorn Game