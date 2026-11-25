À Saint-Dizier, un magasin Joué Club va fermer ses portes. Son propriétaire, Raymond Dupied, prend sa retraite à contrecœur.

Depuis des décennies, dans la rue Gambetta de Saint-Dizier, dans le Grand Est, il est possible de se rendre dans un magasin Joué Club pour dénicher des jouets pour petits et grands.

Cependant, ce magasin emblématique de la ville va fermer ses portes dans les prochains mois, selon une annonce faite ce jeudi 19 novembre par l’Union des commerçants bragards.

“Je m’arrête, mais je n’ai pas du tout envie”

Le propriétaire du magasin de jouets, Raymond Dupied, va prendre sa retraite et fermer son magasin de jouets. La fermeture définitive du commerce est prévue aux alentours de juin 2027.

“La fermeture définitive interviendra aux alentours du mois de juin. Je m’arrête, mais je n’ai pas du tout envie. Quand je vois mes réserves comme ça, ça me serre le ventre… Les clients ont toujours été au rendez-vous. Mais je suis atteint par l’âge et mes enfants me poussent à arrêter. C’est un grand passage pour moi, car je vais devoir quitter ce bâtiment où je suis né”, a confié Raymond.

Une boutique familiale

Cette boutique est un magasin familial. Tout a commencé en 1952 lorsque la mère de Raymond a quitté son emploi d’infirmière pour se mettre à son compte et ouvrir un magasin de jouets. Raymond a quant à lui repris la boutique au début des années 1970. Il a même racheté le bâtiment voisin pour agrandir le magasin.

Crédit photo : L'Echo Bragard / Facebook

Malgré le succès du commerce, il n’aura pas de repreneur car il est difficile de trouver de nouveaux acheteurs à Saint-Dizier. Mais les clients peuvent encore profiter des produits du magasin puisqu'un grand déstockage va être organisé avant le départ de Raymond. Dès ce samedi 28 novembre, des centaines de jouets seront proposés à prix réduits, l'occasion de dénicher de bonnes affaires à l'approche de Noël. Récemment, un grand déstockage a également été organisé par l'enseigne Gamm Vert qui a fermé ses portes.

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“Je n’ai aucun autre hobby”

Pour Raymond, arrêter de travailler pour être en retraite est une étape très difficile, tant il est attaché à sa boutique.

“Ce métier m’a toujours plu. Je n’ai qu’un seul regret, c’est de le quitter. Je n’ai aucun autre hobby. Je n’ai pas le temps pour ça. Même le dimanche matin, je suis là. Je n’ai jamais trouvé le temps long dans ce magasin”, a-t-il déclaré à JHM.

Pour le moment, Raymond ne sait pas comment il occupera ses journées, hormis en achetant des livres. Selon lui, peu d’activités sont à la hauteur de sa passion pour son magasin de jouets.