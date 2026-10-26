Gamm Vert ferme définitivement ce magasin le 7 novembre : voici où profiter du grand déstockage

Après la fermeture de plusieurs Jardiland en France, une autre enseigne importante de jardinage va fermer ses portes, et un grand déstockage va avoir lieu.

Ces derniers mois, de nombreuses enseignes ferment leurs magasins en France. Récemment, c'est le cas de Gifi qui a demandé son redressement judiciaire et dont 32 magasins vont devenir des Grands Frais. Le monde du jardinage n'est pas épargné. L’enseigne Jardiland a fermé plusieurs de ses magasins partout en France ces derniers mois. Alors que les fermetures s’enchaînent, une autre enseigne va être concernée en novembre prochain.

Il s’agit d’un autre géant du jardinage et de l’animalerie, Gamm Vert. L’enseigne va effectivement fermer l’une de ses boutiques, au grand dam des habitants.

Gamm Vert ferme ses portes

Le magasin Gamm Vert qui va fermer est celui d’Aix Noulette, près de Lens, dans le Pas-de-Calais. La fermeture définitive de la boutique aura lieu le 7 novembre prochain.

Crédit photo : Commune d'Aix-Noulette / Facebook

Cette décision a été prise suite à la présence de mérule, une sorte de champignons, dans le bâtiment. Ce problème compromettait la sécurité de l’édifice, qui devait être rénové. Un projet de rénovation devait voir le jour en 2021, mais il a été abandonné car la jardinerie se trouvait près d’une ancienne savonnerie, qui devait être protégée.

Une triste nouvelle pour les habitants

Cette décision ne fait pas l’unanimité auprès des habitants et du maire de la commune, qui estime que le bâtiment aurait dû être rénové bien plus tôt pour éviter sa disparition.

“Nous ne remettons pas en cause la nécessité de préserver notre patrimoine architectural. En revanche, sa protection ne doit pas conduire à fragiliser les commerces qui participent à la vie de nos communes”, a déclaré le maire d'Aix Noulette.

En plus de cela, les 13 salariés du magasin auraient été informés de cette décision en octobre dernier, soit seulement un mois avant la fermeture du magasin. Ils seront transférés dans d’autres boutiques de l’enseigne situées à proximité.

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Un grand déstockage

Si la disparition de ce Gamm Vert est une mauvaise nouvelle pour l’économie locale, elle va profiter aux clients pendant quelques jours. Selon la page Facebook du Gamm Vert, un grand déstockage est d'ores et déjà disponible et de nombreuses réductions seront proposées aux clients.

Crédit photo : Gamm Vert (Aix Noulette) / Facebook

Le déstockage aura lieu jusqu’au 7 novembre, date de la fermeture. L'occasion pour les consommateurs de faire de belles affaires, comme lorsque Leroy Merlin avait fermé et liquidé tous ses stocks. Par la suite, un espace de 3 000 m2 sera disponible à Aix Noulette. Les locaux, vidés et sécurisés, pourront-ils accueillir une nouvelle enseigne ?