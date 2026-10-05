Une femme raciste gâche une demande en mariage romantique dans un parc, la vidéo fait hurler les internautes

En Californie, une femme n’a pas hésité à gâcher les fiançailles romantiques d’un couple en se montrant très virulente.

Il y a quelques jours, une Américaine a interrompu une demande en mariage. La confrontation a pris une tournure injurieuse lorsqu’un orchestre s’est mis à jouer les premières notes.

Immortalisée en vidéo, la scène a suscité une vague de soutien envers le couple, rapporte The New York Post.

Une femme interrompt une demande en mariage

Le vendredi 2 octobre, une demande en mariage surprise ne s’est pas passée comme prévu au Crescent Bay Point Park, à Laguna Beach, une ville balnéaire située en Californie.

Alors qu’un vidéaste et un photographe engagés pour l’événement s’apprêtaient à filmer la proposition, une femme s’est rapprochée de l’équipe tandis que celle-ci se cachait du couple, qui se dirigeait vers une installation romantique au bord d’une falaise.

Sur les images, la riveraine, qui promène son chien, s’adresse aux deux professionnels. On l’entend dire : « Le parc est réservé aux gens qui vivent ici et qui profitent des lieux et y font des pique-niques », explique-t-elle.

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De son côté, l’un des membres de l’équipe lui répond : « Oui, je comprends, Madame, nous allons bientôt partir ».

Le hic ? La dame ne semble pas satisfaite de la réponse et poursuit en haussant le ton « Je m’en fiche. Ça arrive tous les putains de week-end ».

« Retournez au Mexique ! »

Sur les images, la confrontation se poursuit. La femme, qui semble vivre à proximité, continue d’exiger que l’ornement soit démonté et ajoute qu’elle a appelé la police pour les faire partir.

Alors qu’elle insiste, l’autre membre de l’équipe lui demande de baisser la voix, car le couple est sur le point d’arriver sur les lieux. Cette fois encore, elle rétorque : « Non, ne me dites pas chut. C’est vous qui allez vous taire ».

Sur le clip, le couple découvre ensuite l’installation faite de pétales de roses formant les mots : « Veux-tu m’épouser ? ». Pendant ce temps-là, des mariachis, groupe de musiciens traditionnels mexicains, commencent à jouer.

Et visiblement, c’est la goutte de trop pour la promeneuse de chien qui crie : « Retournez au Mexique ! ».

Selon nos confrères américains, la demande en mariage a duré moins de 40 minutes.

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Les internautes volent au secours du couple

Comme le précise le média, la ville de Laguna Beach exige des autorisations pour les tournages. Pour l’heure, on ignore si les principaux concernés en avaient obtenu une pour cette séquence.

Depuis, les images, diffusées sur les réseaux sociaux, sont devenues virales. Elles ont notamment provoqué de nombreuses réactions indignées contre la riveraine.

Des internautes lui reprochent d’avoir voulu gâcher ce qui devait être l’un des moments les plus importants de la vie d’un couple.

Une personne a commenté :

« Comment peut-on vivre dans un endroit aussi magnifique et être aussi malheureux ? ».

Une autre a écrit :

« Imaginez à quel point votre vie doit être triste pour être énervée par une demande en mariage ? ».

La femme a aussi été comparée à une « Karen», un terme péjoratif d’origine anglophone désignant une femme blanche agressive qui se plaint à tout bout de champ. Par ailleurs, certains utilisateurs l’ont accusé de racisme après ses propos visant les Mexicains.