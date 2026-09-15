Pendant près d'un an, elle l'aide à transformer un bus scolaire en maison sans savoir qu'elle construit le lieu de sa demande en mariage

Pendant près d'un an, Chay Denne a découpé, surélevé et rebâti un bus scolaire de 12 mètres pour en faire une maison de deux étages.

Le toit du bus est posé sur deux vérins en bois, fabriqués par le père de famille, et il monte centimètre par centimètre au-dessus du châssis. La carrosserie a été ouverte sur toute sa longueur, « comme une boîte de conserve », raconte Chay Denne dans sa vidéo. Il faudra plusieurs tentatives pour réussir l'opération, puis une nuit entière de soudure pour sécuriser la structure avec des tubes d'acier avant qu'un coup de vent n'emporte l'ensemble.

À ce stade, personne ne sait vraiment pourquoi cet Américain de Caroline du Sud, 25 ans à l'époque, met autant d'énergie dans ce chantier. Sa compagne Kelsey non plus.

Un bus à 7 000 dollars et 28 sièges à arracher

Tout commence par une décision simple, expliquée sans détour au début de la vidéo publiée en août 2024 sur sa chaîne President Chay.

J'en avais assez de payer un loyer, alors j'ai acheté un bus scolaire grandeur nature.

Le véhicule, un modèle Thomas Built de 40 pieds, soit 12,2 mètres, a été acheté d'occasion pour 7 000 dollars, selon le New York Post, repris par plusieurs médias américains. Le critère de choix n'était pas l'esthétique mais la mécanique : le moteur tournait parfaitement. Première étape du chantier, le démontage des 28 sièges d'origine.

Vient ensuite la partie la plus spectaculaire. Pour installer deux niveaux à l'arrière, il fallait de la hauteur. Le toit a donc été découpé puis relevé de plus de 1,20 mètre, ce qui porte le plafond intérieur à environ 2,70 mètres et la hauteur totale du véhicule à 3 mètres. Chay Denne travaille avec son frère Colby et leur père, une configuration familiale devenue la marque de fabrique de la chaîne.

Une buanderie, un déshumidificateur et 757 litres d'eaux noires

L'intérieur ne ressemble à aucune conversion de bus classique. À l'arrière, la chambre principale accueille un lit king size, surmontée d'un bureau accessible par un escalier dans lequel a été intégré un dressing. Au-dessus de la cabine du conducteur, une seconde couchette en mezzanine. Au-dessus de la salle de bains, une troisième mezzanine sert uniquement de rangement et abrite le déshumidificateur, indispensable dans un volume aussi réduit pour éviter la moisissure.

La salle de bains, entièrement carrelée, dispose d'une douche prévue pour deux personnes avec deux pommeaux et deux commandes séparées. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur pleine taille et d'un lave-linge séchant de dimensions résidentielles, qu'il a fallu démonter en deux pour le faire passer dans le couloir.

Côté autonomie, le bus embarque quatre batteries de 200 ampères-heures, un second alternateur installé par Chay lui-même pour les recharger en roulant, un réservoir d'eaux noires de 757 litres, un d'eau propre de 378 litres et un d'eaux grises de la même contenance. Sur le toit, une terrasse avec des garde-corps repliables, conçus ainsi parce que le véhicule atteignait déjà la limite légale de hauteur.

Le total du projet a été chiffré à 57 000 dollars, soit près de 50 000 euros, achat du bus compris.

La suite après cette vidéo

Ce que Kelsey ignorait depuis le premier jour

À mi-parcours de la vidéo, Chay Denne s'arrête et explique enfin la vraie raison du chantier. Il a rencontré Kelsey six ans plus tôt. Tous deux ont quitté leur appartement pour ce projet. Elle l'a accompagné sur le chantier, on la voit même porter des plaques de placo dans la vidéo. Et elle ne se doute de rien.

Quand ce bus sera terminé, je vais l'emmener à la plage et je vais la demander en mariage.

C'est pour cela que la terrasse sur le toit compte autant dans le projet : c'est l'endroit prévu pour la demande. Une fois le bus achevé, le couple parcourt cinq heures de route jusqu'à un camping réservé en bord de mer. La demande a lieu là, en haut du véhicule qu'ils ont construit ensemble. Kelsey a dit oui. Ils se sont mariés la même année.

Interrogé sur la place de sa compagne dans l'aventure, Chay Denne a résumé les choses simplement : elle le soutient depuis le tout premier jour, et elle était déjà présente sur la toute première vidéo de la chaîne.

13,5 tonnes, et une réserve de taille

Le résultat a séduit des millions de spectateurs, mais il a aussi suscité des critiques. En cause : le poids. Une fois terminé, le bus affiche 29 900 livres, soit environ 13,5 tonnes, et ce sans eau dans les réservoirs ni affaires personnelles à bord. Le carrelage, l'électroménager pleine taille et les plans de travail en quartz ont fait grimper la balance.

Le site spécialisé autoevolution, qui a détaillé le projet, souligne que rien n'indique que les freins, la suspension ou le moteur aient été renforcés en conséquence. Une remarque d'autant plus notable que Chay Denne explique lui-même avoir refait la cabine de conduite pour avoir envie d'y passer quelques heures, laissant entendre qu'il ne comptait pas sillonner le pays en permanence.

Le principe, lui, continue de faire des émules. Un couple américain avait par exemple transformé un bus de 1993 en tiny house pour 25 000 dollars, comme le racontait ce reportage. Avec un budget deux fois supérieur, Chay Denne a surtout prouvé qu'un bus scolaire pouvait contenir deux étages, trois mezzanines et une terrasse.

Source : Youtube