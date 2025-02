N'offrez surtout pas de roses à votre moitié pour la Saint-Valentin, voici pourquoi

À l’occasion de la Saint-Valentin, de nombreuses personnes choisissent d’offrir un beau bouquet de roses à leur partenaire. Cependant, cette tradition serait particulièrement mauvaise. Voici pourquoi.

La Saint-Valentin approche. Il ne reste plus que quelques jours aux couples pour organiser le moment en amoureux qu’ils passeront ce vendredi 14 février. Pour l’occasion, de nombreuses personnes choisissent d’organiser un dîner aux chandelles, d’aller au restaurant, de voir un film ou de s’offrir des petits cadeaux. Si vous voulez faire plaisir à votre moitié, vous pouvez lui offrir un cadeau gourmand ou encore un bouquet à la bière.

Chaque année, de nombreux couples s’offrent des roses pour la Saint-Valentin. Ce cadeau fait toujours plaisir puisqu’en plus d’être belles et de sentir bon, les roses blanches incarnent la pureté des sentiments tandis que les roses rouges renvoient à l’amour passionnel. Si cette tradition est ancrée dans notre mode de vie depuis des années, elle est cependant mauvaise. Voici pourquoi.

Ne pas offrir de roses à la Saint-Valentin

Il n’est pas recommandé d’offrir un bouquet de roses à sa moitié le jour de la Saint-Valentin. En effet, tout comme les fruits et légumes, il existe des fleurs de saison. Ainsi, la période de floraison de la rose a lieu entre le printemps et l’automne et non en hiver, au mois de février.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, pour répondre à la demande qui a lieu à la Saint-Valentin, des millions de roses sont importées en France chaque année. Entre l’acheminement, la production et la conservation des fleurs, les émissions de carbone sont très importantes et contribuent à la pollution de la planète.

“La plupart des fleurs coupées que l’on achète ne sont pas françaises. 85% sont importées des Pays-Bas, de l’Equateur ou du Kenya. On estime que la dépense énergétique engendrée par l’achat d’un bouquet de 25 roses équivaut à une balade en voiture de 20 km”, a expliqué un journaliste de France Télévisions, d’après des propos rapportés par le magazine Elle.

Quelles fleurs offrir ?

Pour éviter de polluer l’environnement, vous pouvez miser sur l'originalité en offrant du boeuf séché en forme de coeur à votre partenaire, mais aussi vous tourner vers des fleurs de saison. Au lieu du bouquet de roses, vous pouvez opter pour le mimosa, une belle fleur jaune originaire du sud de la France qui apportera de la gaieté à votre intérieur. Pensez également à l’anémone et la renoncule pour un bouquet coloré. Enfin, vous pouvez vous tourner vers d’autres fleurs comme l’eucalyptus, la tulipe, le lys, les giroflées et les germinis.

Crédit photo : iStock

Pour aller au bout de votre démarche et préserver la planète, vous pouvez également choisir des fleurs locales, qui portent le label “Fleurs de France”, afin d’être sûr de la provenance de vos bouquets. N’hésitez pas à demander conseil à votre fleuriste. De cette façon, vous ferez plaisir à votre moitié tout en préservant la planète.