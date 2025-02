Donnez le nom de votre ex à un rat qui sera mangé par une chouette, l'offre de ce parc pour la Saint-Valentin fait débat

Alors que la Saint-Valentin a lieu ce vendredi 14 février, un parc animalier canadien a mis en place une technique originale pour tirer un trait définitif sur votre ex.

Vous désirez vous venger de votre ex ? Un programme d’élevage de la Chouette tachetée du Nord de la Colombie-Britannique (Canada) a mis au point une technique qui va ravir les cœurs brisés, tout en mettant en lumière une espèce menacée.

En cette période de Saint-Valentin, l’association vous propose de baptiser un rat avec le prénom de votre ex contre cinq euros, rapporte Le Parisien.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram / @nsobreeding

Comme le précise le quotidien régional, le petit animal servira de repas à une chouette tachetée du Nord, un rapace déclaré comme étant en voie de disparition en Amérique du Nord.

« Êtes-vous prêts pour la Saint-Valentin ? Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'esprit très romantique, nous avons quelque chose pour vous... Notre collecte de fonds « no regRATS » pour la Saint-Valentin est lancée ! Si vous n'avez pas de regRATS pour la Saint-Valentin, donnez votre ex à manger à une chouette ! Jusqu'au 13 février, pour un don de 5 dollars ou plus, nous donnerons à un rat le nom de votre ex (ou ennemi juré) et nous le donnerons à l'une des chouettes du programme d’élevage (…) », explique la fondation sur sa page Instagram.