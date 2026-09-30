Salaire net : au-delà de 4 334 euros par mois, vous gagnez plus que 9 salariés du privé sur 10, et il faut 10 261 euros pour entrer dans le 1 %

Selon l'Insee, un salarié du privé qui gagne plus de 4 334 euros net par mois à temps plein fait partie des 10 % les mieux payés. Le 1 % dépasse 10 261 euros.

Pas besoin de toucher 10 000 euros par mois pour faire partie des salariés les mieux payés. D'après l'Insee, il suffit de dépasser 4 334 euros net par mois, pour un temps plein, pour entrer dans les 10 % les mieux rémunérés du secteur privé. Ce seuil figure dans la dernière étude de l'institut sur les salaires, publiée le 23 octobre 2025 et consacrée à l'année 2024 : ce sont, à ce jour, les chiffres les plus récents disponibles.

Sur une année, cela représente 52 010 euros net. Pour mesurer ce que ce montant signifie, il faut regarder le milieu de l'échelle : la moitié des salariés du privé perçoit moins de 2 190 euros net par mois. Et un sur dix touche moins de 1 492 euros.

De 3 305 euros à plus de 10 000 : l'échelle des hauts salaires

Le seuil des 10 % n'est qu'un palier. Selon le même tableau de l'Insee, 20 % des salariés du privé gagnent plus de 3 305 euros net par mois. Pour appartenir aux 5 % les mieux payés, il faut dépasser 5 593 euros.

Au sommet, la pente devient vertigineuse. Un salarié sur cent perçoit plus de 10 261 euros net par mois, soit 7,3 fois le Smic, précise l'Insee. Entre la porte d'entrée des 10 % et celle du 1 %, le montant fait donc plus que doubler. L'Observatoire des inégalités, qui a repris ces données, le résume en une phrase :

Au sommet de l'échelle, les salaires s'envolent.

Un détail en dit long : le salaire moyen des cadres du privé, 4 629 euros net par mois en 2024, dépasse à lui seul le seuil des 10 %. Un cadre payé dans la moyenne fait donc déjà partie du haut de l'échelle salariale. Comme les cadres représentent 23 % des effectifs du privé en équivalent temps plein, une bonne partie d'entre eux reste toutefois sous la barre.

Salaire et niveau de vie, deux mesures à ne pas confondre

Ces montants ne répondent pas à la même question que les seuils souvent cités pour définir la classe moyenne. Dans notre article sur les seuils de revenus de la classe moyenne, l'Observatoire des inégalités raisonne en niveau de vie. Il additionne tous les revenus d'un foyer, y compris les pensions, les revenus de l'épargne et les aides sociales, retire l'impôt, puis tient compte du nombre de personnes du ménage. Selon ce calcul, une personne seule bascule parmi les 20 % les plus aisés au-delà de 3 232 euros par mois.

L'Insee, lui, mesure ici un salaire individuel, poste par poste. Le salaire net correspond à ce que perçoit le salarié une fois retirées les cotisations sociales, la CSG et la CRDS, mais avant le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Pour vous situer, c'est donc le net avant impôt de votre fiche de paie qu'il faut regarder, et non la somme qui arrive sur votre compte après le prélèvement à la source.

Autre subtilité : tous ces montants sont convertis en équivalent temps plein. Un salarié à mi-temps payé 2 200 euros net est compté comme s'il gagnait 4 400 euros à temps complet. En pratique, rappelle l'Observatoire des inégalités, les personnes à temps partiel ou qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année touchent souvent beaucoup moins. Les chiffres concernent enfin le seul secteur privé, entreprises publiques comprises, sans l'agriculture ni les particuliers employeurs. L'intéressement et la participation placés sur un plan d'épargne entreprise ne sont pas comptés.

Femmes, fonctionnaires : des seuils très différents

Le seuil varie fortement selon le sexe. Parmi les femmes, il faut gagner plus de 3 920 euros net par mois pour faire partie des 10 % les mieux payées. Parmi les hommes, la barre est placée à 4 630 euros. Au niveau du 1 %, l'écart approche les 3 000 euros : 8 508 euros pour les femmes, 11 441 euros pour les hommes. Les femmes représentent 42 % des salariés du privé, mais seulement 24,2 % du 1 % le mieux rémunéré.

Dans la fonction publique, l'éventail est plus resserré. En 2024, 10 % des agents perçoivent 3 950 euros net ou plus par mois, selon l'Insee. Le seuil grimpe à 4 330 euros dans la fonction publique de l'État et descend à 3 190 euros dans la territoriale. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux publics font figure d'exception : un sur dix y dépasse 10 240 euros net par mois.

Dans le privé, l'écart entre le haut et le bas de l'échelle s'est plutôt réduit ces dernières années. Le rapport entre le seuil des 10 % les mieux payés et celui des 10 % les moins bien payés reste stable à 2,91 en 2024, son plus bas niveau depuis dix ans. Depuis 1996, une fois l'inflation déduite, la porte d'entrée des 10 % les mieux payés a progressé de 13,3 %, contre 17,8 % pour le plafond des 10 % les moins bien payés.

Source : Insee

Source : Observatoire des inégalités