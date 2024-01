Seul 1% des gens trouve le panda caché sur cette photo en moins de 15 secondes, et vous ?

On vous propose aujourd'hui un petit défi qui devrait mettre à rude épreuve votre perception des choses.

Vous le savez sans doute, on raffole des défis visuels qui permettent de stimuler notre cerveau et nos capacités d'observation. Rien de tel qu'un petit challenge à partir d'une image pour déterminer si votre cerveau et votre vue sont en bonne santé.

Et à force de farfouiller sur la toile, on met la main sur des petites perles visuelles qui permettent d'évaluer votre sens de l'observation, tout en vous amusant un peu.

Illustration avec le petit jeu qui suit, lequel risque de vous plaire car il fait appel à votre rapidité d'esprit.

Trouverez-vous le panda qui se cache parmi ces messieurs ?

Regardez bien la photographie ci-dessous. À première vue, rien d'exceptionnel, n'est-ce pas ? Il s'agit en effet d'un cliché somme toute banal sur lequel on distingue un groupe d'hommes - mais aussi quelques femmes - élégamment vêtus. Ces derniers, que l'on imagine être des personnes fortunées ou importantes, sont certainement réunis à l'occasion d'une soirée, d'un mariage ou encore d'un événement politique.

Crédit photo : DR

Sauf que ça n'est pas tout. En effet, un animal et plus précisément un panda s'est glissé sur cette photo et on vous met au défi de le repérer.

Parviendrez-vous à le retrouver en moins de 15 secondes ? Certains prétendent que seul 1 % des gens sont capables de le faire en moins de 15 secondes. Pas facile donc.

Faites donc le test, sans tricher bien sûr.

Alors, avez-vous réussi à retrouver ce panda ? Si oui, vous faites donc partie des 1% capables de repérer l'animal. Votre vue est donc excellente.

On vous dévoile la solution

Dans le cas contraire, pas de panique, un peu d'entraînement et vous y parviendrez.

Et si jamais vous n'avez pas envie de recommencer, la solution se trouve sur le cliché suivant :

Crédit photo : DR