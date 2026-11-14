« Par solidarité avec les salariés de nos concurrents » : ce directeur de Leclerc, fermé le dimanche, demande à ses clients d'éviter les autres supermarchés

Dans le Tarn, un Leclerc ferme le dimanche et la plupart des jours fériés ; son directeur invite ses clients à éviter les supermarchés concurrents.

Les jours fériés et le dimanche, tous les services administratifs comme les mairies et les écoles sont fermés en France. Cependant, la question est plus complexe pour les commerces, dont les supermarchés, qui ont le droit d’ouvrir pendant ces jours non travaillés.

En France, l’ouverture des commerces le dimanche est encadrée par des dérogations au repos dominical. Ainsi, le commerçant ne peut pas toujours décider librement s’il ouvre ou non son magasin.

Il demande à ses clients d’éviter la concurrence

À Graulhet, dans le département du Tarn, Bruno Lefebvre a une opinion bien tranchée sur le sujet. Ce directeur d’un supermarché Leclerc a pris la décision de fermer son magasin le dimanche et la plupart des jours fériés. Il n’ouvre que si un jour férié tombe un samedi. Cette décision est prise pour permettre à ses salariés de se reposer.



Crédit photo : E.Leclerc Graulhet / Facebook

Cependant, Bruno Lefebvre est allé encore plus loin. À l’occasion du lundi de Pentecôte, il a informé ses clients de la fermeture de son magasin en leur envoyant un SMS. Dans le message, il leur demandait de ne pas se rendre dans les autres supermarchés, afin de privilégier les petits commerces, et estimait que les salariés ne devraient pas travailler.

“Par solidarité avec les salariés de nos concurrents, qui sont contraints de travailler, nous vous invitons à ne pas fréquenter les supermarchés ce lundi”, a-t-il indiqué à France 3.

“Merci pour eux”

Le directeur du supermarché assume pleinement sa décision.

“Ces jours-là, il faut privilégier le commerce local. Mais je le fais aussi pour préserver la vie de famille, la vie associative et le repos de mes salariés. Ceux qui travaillent le dimanche savent de quoi je parle !”

Son message a beaucoup fait réagir, notamment du côté des clients. Certains n’ont pas hésité à soutenir la décision du directeur.

“Leclerc n’ouvre pas le dimanche matin pour ne pas pénaliser le marché et les petits commerces du centre-ville. Si nous voulons un centre-ville vivant, à nous, clients, de choisir nos magasins et d’arrêter de commander en ligne”, “En soutien à mon supermarché Leclerc, ce jour-là par respect des salariés, je n’irai dans aucun autre supermarché et je retournerai le mardi à Leclerc”, “C’est très bien, les jours fériés pour tout le monde, merci pour eux”, ont indiqué des clients.

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“C’est minable”

Cependant, d’autres n’ont pas du tout apprécié la fermeture du magasin et l’injonction à ne pas se rendre chez la concurrence. Certains clients ont même appelé au boycott du Leclerc.

“Votre SMS à vos clients pour appeler au boycott des commerces ouverts, c’est minable. Je suis employée d’un commerce ouvert et je ne vous ai rien demandé”, a déclaré une cliente.

De son côté, Bruno Lefebvre maintient sa position. En plus des jours fériés, il estime que les grands supermarchés ne devraient pas ouvrir le dimanche pour permettre aux salariés de se reposer et de passer du temps avec leur famille, et de ne pas concurrencer les petits commerces locaux. La question des courses dominicales se retrouve aussi dans le débat sur les tickets-restaurant le dimanche.

Et vous, qu’en pensez-vous ?