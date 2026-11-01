Les tickets-restaurant bientôt pérennisés dans les supermarchés, même le dimanche, dès 2027 ?

Le 12 août 2026, les députés ont voté en faveur d'un texte prévoyant la reconduction de l’usage des tickets-restaurant dans les supermarchés au 1er janvier 2027

Suite à l’adoption d’une loi cet été, l’utilisation des tickets-restaurant dans les supermarchés sera bientôt pérennisée.

Les restaurateurs l’ont mauvaise mais la proposition de loi, adoptée le 12 août 2026, pourrait bien faire les affaires des Français. En effet, les députés ont voté en faveur d’un texte prévoyant la reconduction de l’usage des tickets-restaurant dans les supermarchés au 1er janvier 2027 avant une pérennisation à partir de 2028.

Six millions de Français utilisent des tickets-restaurant

En 2022, la grande distribution ne représentait que 22% des dépenses en tickets-restaurant. Face à ce constat et l’inflation, une mesure instaurée en 2022 avait permis d’utiliser ses tickets pour acheter tous les produits alimentaires, y compris pâtes ou farine par exemple. Aujourd’hui, cette part est passée à 32,8%.

Cette dérogation, qui devait expirer le 31 décembre 2026, a donc été prolongée une troisième fois. En France, près de six millions de salariés disposent de titres-restaurant, dont le financement est partagé entre leur employeur et eux-mêmes.

Un coup dur pour les restaurateurs

Cette décision ne devrait pas être du goût des restaurateurs. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), principale organisation patronale du secteur, s’inquiète de voir le titre-restaurant se transformer progressivement en «titre-caddie» alors que la part de la restauration concernant l’utilisation des tickets-restaurant est tombée à 34,3%.

Pour soutenir le secteur, des parlementaires ont proposé la possibilité d’abaisser de 25 euros à 10 ou 15 euros le plafond quotidien utilisable dans les supermarchés, tout en maintenant la limite à 25 euros pour les repas au restaurant. L’objectif de ce compromis est d’inciter les salariés à fréquenter davantage les établissements de restauration.

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L’extension du ticket resto le dimanche et les jours fériés.

Par ailleurs, Les députés ont également acté le passage à une dématérialisation complète (format carte ou numérique) avec la fin des tickets-restaurant papier prévue pour 2028. Enfin, le texte prévoit aussi la possibilité d'utiliser les titres-restaurant tous les dimanches et jours fériés.