Son réveil sonne à 4 heures du matin : à plus de 100 ans, JoCleta travaille encore plusieurs matinées par semaine dans un magasin de bricolage

Alors qu’elle a largement dépassé l’âge de la retraite, l’Américaine JoCleta Wilson continue de travailler à 102 ans. La raison ? Elle souhaite rester active et se sentir utile.

JoCleta Wilson est un sacré bout de femme ! Du haut de ses 102 ans, elle a une routine bien ficelée.

Le réveil de cette Américaine sonne à 4 heures du matin. Elle saute alors du lit, prépare un café et se maquille. Elle prend ensuite sa voiture pour se rendre au travail. Oui, vous avez bien lu.

Malgré son âge avancé, cette habitante de Louisville, dans le Kentucky, occupe un poste de caissière dans un magasin Home Depot. Une enseigne spécialisée dans le bricolage.

Elle continue de travailler à plus de 100 ans

Au total, cette centenaire travaille deux à trois matinées par semaine, de 6 à 10 heures. Elle est la plus ancienne employée de l’entreprise. JoCleta a décroché son emploi en juillet 2021 et a même fêté son 100e anniversaire avec ses collègues.

Cette dernière a décidé de sortir de sa retraite car elle s’ennuyait. Selon elle, rester active contribue à sa longévité.

« C’est ce qui me permet de rester alerte. Je le fais pour me lever, me mettre en mouvement et me sentir importante », explique la principale concernée, citée par The Spokesman-Review.

Elle ajoute :

« Je suis debout tout le temps ».

Crédit Photo : Home Depot

Un moyen de rester en forme et alerte

JoCleta adore son job pour une autre raison : le contact humain qu’elle entretient en magasin. Selon elle, discuter avec les clients stimule ses fonctions cognitives et contribue également à son bien-être émotionnel.

« Faire sourire les gens et égayer leur journée, c'est très important pour moi. Je me sens merveilleusement bien », confie cette ancienne danseuse professionnelle.

Selon Deborah Carr, directrice du Centre pour l'innovation en sciences sociales et professeure de sociologie à l'Université de Boston, de nombreuses études montrent que rester actif est bénéfique pour les personnes âgées.

« Cela contribue à leur bien-être mental et physique. Les effets positifs sont nombreux », détaille-t-elle.

Crédit Photo : Lynn Diebold

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La centenaire multiplie les activités

Durant son temps libre, JoCleta continue de danser. Elle a d’ailleurs arrêté de se produire sur scène il y a seulement quelques années.

Ce n’est pas tout. Elle multiplie aussi les activités. La centenaire a appris à jouer du piano en autodidacte et aime peindre et cuisiner. Elle rédige sa liste de choses à faire chaque jour en buvant son café du matin.

Crédit Photo : Lynn Diebold

Un mode de vie qu’approuve Deborah Carr. Elle assure que rester curieux, entretenir des relations sociales et apprendre de nouvelles choses favorisent le bien-être des personnes âgées et les aident à préserver leur autonomie.

Si JoCleta reconnaît que tout le monde ne peut ou ne souhaite pas travailler à 100 ans, elle encourage chacun à trouver un moyen de nouer des liens avec autrui.