Intermarché : dans ce magasin, la musique et les annonces s'arrêtent une heure par jour, voici pourquoi

Direction la Drôme, où un magasin Intermarché a instauré une heure dite silencieuse par jour pour soulager les personnes autistes.

Cela n’aura échappé à personne : les supermarchés occasionnent du bruit, beaucoup de bruit.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains clients sont plus sensibles que d’autres à ce brouhaha. Une situation qui peut vite devenir insupportable.

C’est pour cette raison qu’un magasin Intermarché implanté à Saint-Vallier, dans la Drôme, a mis en place « une heure silencieuse ». Un dispositif qui existait déjà dans d’autres magasins depuis plusieurs années.

Un Intermarché adopte une heure silencieuse pour aider les clients sensibles

Comme le rapporte France 3 Régions, c’est une cliente anonyme qui a soufflé cette idée à l’établissement en 2025.

Visiblement, sa suggestion a été retenue, puisqu’une heure « silencieuse » a été instaurée entre 14 heures et 15 heures, chaque jour de la semaine.

Comment ça marche ? Sur cette plage horaire, la musique est coupée et les annonces sonores sont supprimées. Ce n’est pas tout. L’éclairage est aussi tamisé.

Ces soixante minutes permettent aux personnes hypersensibles, ainsi qu’aux personnes autistes, de faire leurs courses dans le calme et la sérénité, sans être dérangées par les stimulations sensorielles. Cette volonté d’inclusion se retrouve aussi dans une pizzeria qui emploie des personnes autistes.

Ce dispositif a fait mouche auprès de tout le monde, clients comme salariés, selon Melissa Gouy-Pailler, directrice du magasin.

« Nous n'avons que des retours positifs (…) Beaucoup ne se rendaient pas forcément compte du bruit au quotidien, mais lorsqu'ils expérimentent ce calme, ils voient directement la différence », a-t-elle expliqué au micro de nos confrères.

Un dispositif qui existait déjà

Avant l’Intermarché de Saint-Vallier, d’autres magasins avaient déjà fait l’expérience, notamment plusieurs enseignes dans l’Essonne en 2021.

À La Réunion, l’ensemble des établissements Carrefour, ainsi que les Carrefour City et Market, ont aussi sauté le pas. Ils sont allés jusqu’à instaurer l'heure silencieuse du lundi au vendredi, de 15 heures à 16 heures.

« Un de nos engagements en faveur de l'inclusion pour permettre aux personnes porteuses de handicap de pouvoir faire leurs courses dans des conditions plus adaptées et faciliter leur quotidien », avait déclaré le groupe dans un communiqué sur l’heure silencieuse.

Nos voisins britanniques ont adopté ces horaires spéciaux bien avant nous, dès 2018, avec la chaîne Morrisons. La Belgique a suivi son exemple avec Carrefour et Delhaize.

Depuis, d’autres enseignes, comme Bricorama et Leclerc, ont également fait la même chose ces dernières années.

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Une députée veut généraliser les heures silencieuses

En France, c’est l’ancienne députée Nadia Essayan qui a souhaité tenter l’expérience en mai 2019 dans un Hyper U de Vierzon, dans le Cher, après s’être inspirée des magasins anglais.

« Cette initiative m'est remontée par l'intermédiaire d'une mère d'une enfant autiste. Cette dernière avait beaucoup de mal à entrer dans les grandes surfaces avec sa fille à cause du bruit de la lumière. Or, lorsqu'elle s'est rendue au magasin pendant cette heure de calme, elle a constaté que sa fille était plus souriante, qu'elle avait beaucoup plus de facilité déambuler dans les rayons », avait-elle confié à l’époque.

En décembre 2020, l’élue a déposé une proposition de loi pour instaurer les heures silencieuses, sans succès. Pourtant, elles ont fait leurs preuves.