Intermarché : dans ce magasin, la musique et les annonces s'arrêtent une heure par jour, voici pourquoi

Direction la Drôme, où un magasin Intermarché a instauré une heure dite silencieuse par jour pour soulager les personnes autistes.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Enseigne Intermarché

Cela n’aura échappé à personne : les supermarchés occasionnent du bruit, beaucoup de bruit.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains clients sont plus sensibles que d’autres à ce brouhaha. Une situation qui peut vite devenir insupportable.

C’est pour cette raison qu’un magasin Intermarché implanté à Saint-Vallier, dans la Drôme, a mis en place « une heure silencieuse ». Un dispositif qui existait déjà dans d’autres magasins depuis plusieurs années.

Un Intermarché adopte une heure silencieuse pour aider les clients sensibles

Comme le rapporte France 3 Régions, c’est une cliente anonyme qui a soufflé cette idée à l’établissement en 2025.

Visiblement, sa suggestion a été retenue, puisqu’une heure « silencieuse » a été instaurée entre 14 heures et 15 heures, chaque jour de la semaine.

Comment ça marche ? Sur cette plage horaire, la musique est coupée et les annonces sonores sont supprimées. Ce n’est pas tout. L’éclairage est aussi tamisé.

Ces soixante minutes permettent aux personnes hypersensibles, ainsi qu’aux personnes autistes, de faire leurs courses dans le calme et la sérénité, sans être dérangées par les stimulations sensorielles. Cette volonté d’inclusion se retrouve aussi dans une pizzeria qui emploie des personnes autistes.

Ce dispositif a fait mouche auprès de tout le monde, clients comme salariés, selon Melissa Gouy-Pailler, directrice du magasin.

« Nous n'avons que des retours positifs (…) Beaucoup ne se rendaient pas forcément compte du bruit au quotidien, mais lorsqu'ils expérimentent ce calme, ils voient directement la différence », a-t-elle expliqué au micro de nos confrères.

Un dispositif qui existait déjà

Avant l’Intermarché de Saint-Vallier, d’autres magasins avaient déjà fait l’expérience, notamment plusieurs enseignes dans l’Essonne en 2021.

À La Réunion, l’ensemble des établissements Carrefour, ainsi que les Carrefour City et Market, ont aussi sauté le pas. Ils sont allés jusqu’à instaurer l'heure silencieuse du lundi au vendredi, de 15 heures à 16 heures.

« Un de nos engagements en faveur de l'inclusion pour permettre aux personnes porteuses de handicap de pouvoir faire leurs courses dans des conditions plus adaptées et faciliter leur quotidien », avait déclaré le groupe dans un communiqué sur l’heure silencieuse.

Nos voisins britanniques ont adopté ces horaires spéciaux bien avant nous, dès 2018, avec la chaîne Morrisons. La Belgique a suivi son exemple avec Carrefour et Delhaize.

Depuis, d’autres enseignes, comme Bricorama et Leclerc, ont également fait la même chose ces dernières années.

La suite après cette vidéo

Une députée veut généraliser les heures silencieuses

En France, c’est l’ancienne députée Nadia Essayan qui a souhaité tenter l’expérience en mai 2019 dans un Hyper U de Vierzon, dans le Cher, après s’être inspirée des magasins anglais.

« Cette initiative m'est remontée par l'intermédiaire d'une mère d'une enfant autiste. Cette dernière avait beaucoup de mal à entrer dans les grandes surfaces avec sa fille à cause du bruit de la lumière. Or, lorsqu'elle s'est rendue au magasin pendant cette heure de calme, elle a constaté que sa fille était plus souriante, qu'elle avait beaucoup plus de facilité déambuler dans les rayons », avait-elle confié à l’époque.

En décembre 2020, l’élue a déposé une proposition de loi pour instaurer les heures silencieuses, sans succès. Pourtant, elles ont fait leurs preuves.

Suivez-nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

À lire aussi
Maaike Geurts et Tibor Strausz

Un couple néerlandais achète pour 339 000 euros un village espagnol abandonné depuis plus de 40 ans : ils y vivent avec leurs deux enfants et cherchent des voisins

 Les grandes tablées du Canon français

« Les banquets du vendredi et du samedi sont complets » : le Canon français ouvre une troisième date à Carcassonne

 des jeunes Chinois faisant semblant de travailler

Il envoie à ses parents des photos de lui au bureau, pourtant il n'a pas d'emploi : en Chine, des jeunes paient pour faire semblant de travailler

 Sam Weidenhofer remet le chèque à Ed Bambas

« Je parle à tous ceux qui passent à ma caisse » : caissier à 88 ans après avoir tout vendu pour sa femme, un influenceur récolte 1,7 million de dollars pour lui

 Walter Carr et son PDG Luke Marklin

Sa voiture tombe en panne la veille de son premier jour de travail : il part à pied à minuit et marche près de 32 km, puis son patron lui donne sa propre voiture

des bijoux de l'Atelier d'Amaya

Gravure, pierres, couleurs : les détails qui rendent un bijou unique