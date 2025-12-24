Une ex-bénéficiaire des Restos du coeur offre 250 cadeaux aux enfants défavorisés pour Noël

À l’approche de Noël, une ancienne bénéficiaire des Restos du coeur a décidé d’offrir 250 cadeaux de Noël aux enfants bénéficiaires de cette association. Un juste retour des choses.

Pendant la période des fêtes de fin d’année, les actes de générosité se multiplient. Il y a quelques jours, un sans-abri a collecté 2 500 bouteilles et a gagné 200 euros, qu’il a offert à des mères célibataires pour Noël.

Claire Hébré, 38 ans, a aussi fait preuve d’une grande générosité. Cette cheffe d’entreprise dirige “P’tit Coup de Pouss’”, une société qui propose des services à la personne. Le 18 décembre dernier, elle a offert 250 cadeaux de Noël et 30 enveloppes d’activités à des enfants dans le besoin, bénéficiaires des Restos du coeur.

Crédit photo : P'tit Coup de Pouss' / Facebook

Une ancienne bénéficiaire des Restos du coeur

La jeune femme a créé trois points de collecte dans sa ville, à L’Isle-d’Espagnac (Charente), afin de récolter des jouets pour les enfants. De nombreux anonymes ont apporté leur contribution ainsi que des collègues à Claire et leurs enfants, qui ont accepté de donner leurs jouets. Des entreprises ont également participé à l’opération solidaire, comme Cultura, King Jouet, Buffalo Grill, Joué Club et le Grand Angoulême.

Crédit photo : P'tit Coup de Pouss' / Facebook

Si Claire a choisi les Restos du coeur, ce n’est pas un hasard. Il y a 15 ans, quand elle est arrivée dans la région, elle était enceinte de son premier enfant et victime de violences conjugales. Par chance, elle a reçu le soutien de l’association, qui l’a beaucoup aidée.

“Il a fallu tout reconstruire et les Restos du coeur m’ont aidée à subvenir aux besoins de mon fils. Quand j’ai réfléchi à ce projet, c’était logique que ce soit pour les Restos du coeur. Je voulais les remercier et leur montrer que je n’ai pas oublié ce qu’ils ont fait pour moi. Je trouve que Noël est un moment important et que tout le monde doit avoir des cadeaux pour Noël”, a confié Claire Hébré à ICI.

250 cadeaux offerts aux enfants

Grâce au geste de Claire, de nombreux cadeaux attendent les enfants : jeux de société, peluches, poupées, puzzles, trottinettes, enceintes connectées… En plus de cela, les enfants pourront recevoir des activités comme des parties de laser game, des entrées à la patinoire et au cirque ainsi que des places de cinéma.

Crédit photo :P'tit Coup de Pouss' / Facebook

De nombreux cadeaux ont déjà été offerts aux bénéficiaires des Restos du coeur. En plus de cela, une soixantaine de cadeaux vont être distribués aux enfants de l’association de L’Isle-d’Espagnac d’ici le 24 décembre. Une opération qui devrait être renouvelée l’année prochaine.