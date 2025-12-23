Un sans-abri ramasse 2 500 bouteilles et les échange contre 200 euros qu'il offre à des mères célibataires pour Noël

En Allemagne, un sans-abri a fait preuve d’une belle générosité à l’approche de Noël. Il a collecté 200 euros de bouteilles consignées et a offert cet argent à des mères célibataires pour qu’elles puissent gâter leurs enfants.

À l’approche de Noël, il n’est pas rare de voir des personnes faire de beaux actes de générosité. En janvier 2024, un couple a trouvé des lettres adressées au Père Noël, a acheté tous les cadeaux et a retrouvé les enfants pour leur offrir. La même année, un étudiant seul pour Noël a pu compter sur la générosité d’une famille qui l’a accueilli à sa table.

En Allemagne, à Stuttgart, un sans-abri a également fait preuve d’un bel élan de solidarité il y a quelques jours. Voulant rester anonyme, il est surnommé “Schwalbe” et a fait preuve d’une grande générosité malgré la précarité de sa situation.

Crédit photo : iStock

Un don de 200 euros

Le sans-abri a collecté des bouteilles consignées pour gagner de l’argent. À 8 centimes la pièce, il a collecté environ 2 500 bouteilles, ce qui lui a permis de gagner 200 euros. Le sans-abri a décidé d’offrir cet argent à des mères célibataires à l’approche de Noël, pour qu’elles puissent faire des cadeaux à leurs enfants.

Crédit photo : iStock

Il a fait ce don au Service social des femmes catholiques (SkF) et affirme que sa donation doit “permettre aux mères seules de passer de belles fêtes”.

“Certains en ont trop, d’autres pas assez. En réalité, il y aurait assez pour tous si les ressources étaient mieux réparties”, a-t-il déclaré au média allemand Bild.

“La vraie générosité n’a pas de limites”

Ce don a beaucoup ému le service social qui a récupéré cet argent.

“Ce geste nous touche profondément et montre que la vraie générosité n’a pas de limites, surtout quand on a soi-même si peu”, a confié soeur Nicola Maria à Ouest-France.

Crédit photo : Service social des femmes catholiques

Les 200 euros ont été donnés à une mère seule et en difficulté qui vit à l’est de Stuttgart. Son enfant n’a pas d’acte de naissance, elle ne reçoit aucune allocation familiale et le père refuse de reconnaître sa progéniture.

"La donation nous laisse sans voix. Je connais Schwalbe personnellement : lorsqu’il fait beau, il lit des livres assis sur un muret en ville”, a précisé Svenja Grub, présidente du SkF.

Une belle histoire à l’approche des fêtes de fin d’année.