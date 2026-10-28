« Je les laisse à ceux qui en ont besoin » : après 27 ans aux urgences, une chirurgienne part à la retraite et offre ses 142 jours de congés à ses collègues

En Italie, une chirurgienne est partie à la retraite et a décidé d’offrir ses 142 jours de congés payés, soit l’équivalent de cinq mois, à ses collègues.

Marialuisa Ferramosca est une chirurgienne urgentiste italienne qui a intégré en 1999 le SUEM 118, le service d’urgence médicale pré-hospitalière de Trévise.

En mars 2020, Marialuisa est devenue la directrice de son service lors de la pandémie de Covid-19. Au total, elle a travaillé 27 ans à cet endroit et a finalement décidé de prendre sa retraite le 1er octobre 2026, à l’âge de 67 ans.

Elle offre cinq mois de congés payés

Cependant, Marialuisa aurait pu partir bien plus tôt puisqu’il lui restait encore 142 jours de congés payés à prendre, soit l’équivalent de cinq mois. Mais selon le média italien Il Messaggero, Marialuisa aimait tellement son emploi qu’elle a décidé de travailler jusqu’au bout.

Ainsi, elle a décidé d’offrir ses jours de congés non pris à ses collègues.

« Je les laisse à ceux qui en ont besoin. Je remercie tout le monde pour cette magnifique aventure professionnelle, immensément gratifiante. Merci à ceux qui ont marché à mes côtés », a-t-elle déclaré.

Aider les salariés en difficultés familiales

Si Marialuisa a pu faire ce geste, c’est grâce à un dispositif qui permet aux salariés d’offrir des jours de congés payés à leurs collègues, notamment aux personnes confrontées à des difficultés familiales. Ce sont généralement les salariés qui ont un proche dépendant ou un enfant malade.

« Nous vous remercions pour les nombreux jours de congé que vous avez offerts au fonds de solidarité destiné à vos collègues dans le besoin », a indiqué Giancarlo Bizzarri, directeur général de l’ULSS 2.

Le directeur a également souligné son « extraordinaire professionnalisme », son « dévouement » ainsi que son « humanité ».

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Donner ses jours de congés en France

En France, s’il est possible de gagner cinq jours de congé par an, nous pouvons également donner des jours de congés payés à nos collègues, que ce soit dans le domaine public ou privé.

Mais comme en Italie, les jours de repos ne peuvent pas être donnés à n’importe qui. Ils peuvent être attribués aux parents d’un enfant de moins de 20 ans qui est gravement malade ainsi qu’aux salariés qui doivent s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie majeure.

Enfin, en France, les jours de congés payés épargnés sur un compte épargne-temps peuvent également être donnés à des collègues, sous certaines conditions. Une bonne chose à savoir si vous avez des jours de repos en trop.