Cette astuce méconnue peut vous faire gagner 5 jours de congés par an !

Nous sommes nombreux à attendre nos prochains congés avec impatience. Et malheureusement, ces périodes de repos sont limitées. Mais grâce à cette astuce peu connue, vous pouvez obtenir cinq jours de vacances supplémentaires par an.

Les salariés Français acquièrent deux jours et demi de congés payés par mois

Vous le savez déjà, les travailleurs Français cumulent deux jours et demi de congés par mois travaillé. Ainsi, au bout d'une année complète, ils ont acquis trente jours de vacances. Grâce à cette méthode que nous allons vous révéler, vous pourriez profiter de trente-deux voire même trente-cinq jours de congés payés par an.

En Europe, nous sommes privilégiés avec une moyenne de 33 jours de vacances par an

Selon les conventions collectives, le nombre de jours de congés payés varie d'un salarié à l'autre. En moyenne, les Français bénéficient de 33 journées de vacances par an. Avec ce chiffre, elle se positionne dans le haut du classement européen du plus grand nombre de congés payés.

Quoi qu'il en soit, nombreux sont les travailleurs qui aimeraient profiter de temps de repos plus longs. Heureusement, le nombre de congés concédés aux salariés Français n'est pas fixe et il existe différents moyens de le faire augmenter.

En effet, certains cas de figure permettent à ces derniers d'obtenir des jours de vacances supplémentaires. Grâce aux accords et conventions collectives, beaucoup peuvent profiter d'un calcul plus avantageux.

Mais si votre secteur d'activité ne vous offre aucun avantage dans ce domaine, il vous reste tout de même une solution.

Comment s'y prendre pour obtenir des jours de congés payés supplémentaires ?

Le saviez-vous ? Le congé principal, c'est à dire la période de vacances la plus longue dans l'année, doit obligatoirement excéder douze jours et être posé entre le 1er mai et le 31 octobre. Mais au-delà des douze jours continus imposés, cette période de congés peut être fractionnée. Sauf, bien sûr, si la convention collective l'interdit.

Et le fait de recourir au fractionnement du congé principal permet d'accéder à des jours de repos supplémentaire. Mais uniquement si une partie est prise en dehors de la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre.

Concrètement, vous pouvez obtenir un jour de congés payés en plus pour trois à cinq jours de congés restants et deux supplémentaires au-delà de six jours restants.

Cette mesure a été mise en place pour avantager les salariés qui n'ont pas choisi de fractionner leurs congés payés. Mais elle profite aussi à ceux qui en font le choix.

Avec cette méthode de fractionnement, vous pouvez donc obtenir deux jours de congés payés supplémentaires. Et vous en gagnerez d'autres si vous vivez un événement très particulier du type mariage ou la naissance d'un enfant. À savoir qu'un ou plusieurs enfants à charge donnent aussi droit à des jours de congés supplémentaires.