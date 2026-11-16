Elles passent à 6 heures par jour sans perdre un euro de salaire : deux ans plus tard, cette maison de retraite fait les comptes

En 2015, une maison de retraite de Göteborg a testé les journées de six heures sans baisse de salaire, avec des bénéfices mais un coût élevé.

Il y a quelques années, la Suède a testé la semaine de 30 heures dans la maison de retraite de Svartedalen, à Göteborg. Les aides-soignantes ont vu leurs horaires de travail réduits sans que cela impacte leur salaire.

Pour compenser cette baisse de travail, la municipalité a embauché de nouvelles soignantes et constaté un résultat positif.

La journée de 6 heures expérimentée en Suède

Cette expérimentation réalisée en Suède pourrait-elle remettre au goût du jour le débat sur la semaine de 4 jours ? En 2014, la ville de Göteborg (Suède) s’est mise d’accord sur un programme visant à réduire le temps de travail des aides-soignantes du centre Svartedalen sans réduire leur salaire.

« Il existe un besoin refoulé de parler de la vie professionnelle. Nous avons travaillé pendant 40 ans, à raison de 40 heures par semaine, et nous sommes six à sept fois plus riches qu’autrefois. Pourquoi ne pas réfléchir à ce que nous pourrions faire de ces richesses ? », questionne Daniel Bernmar, à l’initiative de ce programme.

Un emploi du temps allégé et de meilleures conditions de travail

Crédit photo : xbrchx/ iStock

C’est en février 2015 que l’expérimentation a débuté. Le temps de travail a été abaissé à 6 heures par jour, soit 30 heures par semaine, précise le site Inverse. Un vrai soulagement pour les 68 aides-soignantes qui travaillaient jusqu’à présent 40 heures par semaine.

« Avant, je rentrais à la maison complètement crevée. Nos pensionnaires souffrent de démence. Il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Maintenant, j'ai le temps d'aller faire les courses, de faire du sport, d'aller chercher les enfants à l'école. Et au travail, j'ai plus d'énergie. Les pensionnaires le ressentent », racontait Lise-Lotte Pettersson, une aide-soignante, à Libération.

Malgré cet emploi du temps allégé, les 68 soignants du centre de Svartedalen n’ont pas vu leur salaire diminuer. La municipalité a même embauché 15 à 17 personnes durant les deux ans qu’a duré le programme afin de compléter le reste des heures.

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Un résultat positif mais des coûts élevés

Le résultat a été sans appel. Les arrêts maladie des soignants ont diminué de 10% dès les premiers mois du programme, précise Inverse. Dans le même temps, les employés ont raconté qu’ils se sentaient moins fatigués et plus épanouis dans leur travail. Du côté des résidents, ils ont noté une meilleure qualité de soins tandis que les activités ont augmenté de 80%.

L’amélioration des conditions de travail des soignants a donc augmenté la qualité de vie des résidents. Tout le monde a trouvé son compte. Cependant, malgré tous les aspects positifs enregistrés, le programme a pris fin en janvier 2017. Durant deux ans, la ville de Göteborg a dépensé 12 millions de couronnes (1,2 million d’euros).

Avec un coût aussi élevé, la municipalité n’a pas prolongé le programme au-delà des deux ans prévus. Il montre néanmoins qu’avec un temps de travail réduit, les conditions de travail et de vie s’améliorent pour tous ceux qui en bénéficient.

Ce programme pourrait-il relancer le débat sur la semaine de travail allégée ?