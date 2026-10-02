Une serveuse espagnole part en Suisse, elle gagne plus de 2 500 euros par mois à temps partiel en travaillant 28 heures par semaine

Une Espagnole n’a pas hésité à partir travailler en Suisse pour un salaire plus élevé et être mieux considérée.

Ce n’est un secret pour personne : le métier de serveur n’est pas facile. Celui-ci demande d’être debout la plupart du temps, de porter des plateaux lourds, d’avoir des horaires décalés et de faire face à des clients parfois compliqués.

En plus de cela, ce type de job n’est pas forcément bien payé et les conditions de travail peuvent être difficiles.

Face à cette situation, certains jeunes travailleurs quittent tout pour travailler à l’étranger. Et la Suisse semble attirer de plus en plus de personnes dans cette situation.

Une serveuse espagnole s’installe en Suisse pour mieux gagner sa vie

L’Espagnole Almu en fait partie. Cette serveuse a sauté le pas et s’est installée chez nos voisins suisses, en quête d’un meilleur salaire et de conditions de travail plus favorables.

Par ailleurs, elle n’a pas choisi cette destination uniquement pour ces deux critères. Elle estime que ce pays traite mieux les «petits travailleurs», selon des propos rapportés par le magazine Marie France.

Comme elle le précise dans une vidéo publiée sur TikTok, Almu a décroché un emploi à temps partiel.

« Je tiens à préciser que je ne travaille pas à temps plein, donc mon salaire ne sera pas aussi élevé que si je travaillais à temps complet », ajoute-t-elle.

Un salaire net à plus de 2 500 euros pour un temps partiel

Côté salaire, elle explique avoir travaillé 112 heures au mois de décembre. Dans le détail, elle est rémunérée 21 francs suisses de l’heure. Elle a donc perçu 2 352 francs (environ 2 491 euros).

Ce n’est pas tout. Elle a aussi touché 221,35 francs (234 euros) pour sa prime annuelle, 250,50 francs (265 euros) pour ses cinq semaines de congés payés et 53,40 francs (57 euros) pour les jours fériés travaillés. Résultat : son salaire brut atteint 2 877,25 francs suisses, soit environ 3 047 euros.

Enfin, il faut également prendre en compte plusieurs retenues : 38,25 francs (41 euros) pour sa retraite, 90 francs (95 euros) pour ses repas ou encore 60,80 francs (64 euros) dont elle ne connaît pas précisément la nature.

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Les pourboires des clients gonflent ses revenus

Si les calculs sont bons, le salaire net d’Almu s’élève à 2 518,80 francs suisses, soit près de 2 667 euros.

En plus de cela, les pourboires des clients peuvent s’ajouter à ce montant. Selon la jeune femme, elle aurait cumulé 300 francs de pourboires au mois de novembre, ce qui pourrait porter son salaire à 2 818,80 francs (environ 2 985 euros) pour 112 heures de travail, souligne le magazine.

« Décembre a été un très bon mois en ce qui concerne les pourboires, car nous avons eu des repas d’entreprise, des touristes et des personnes en vacances qui donnent toujours un peu plus », conclut-elle.

Si ce salaire peut sembler intéressant, il ne faut pas oublier que le coût de la vie est plus élevé en Suisse.