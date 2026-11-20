En Biélorussie, un immense complexe thermal abandonné après la chute de l’URSS a été vendu aux enchères, près de quarante ans après le début de sa construction.

Un projet inachevé qui pourrait enfin connaître une seconde vie !

Mis en vente aux enchères, un gigantesque complexe thermal soviétique a trouvé un repreneur après plusieurs décennies d’abandon. Reste désormais à voir ce que deviendra cet immense ensemble.

Un immense complexe thermal reste inachevé depuis plus de 30 ans

Sur le papier, cet établissement de santé était destiné à offrir des soins aux patients. Situé à l’extrême ouest de la région de Minsk, en Biélorussie, le complexe a commencé à être construit à la fin des années 1980, pendant la période soviétique, rapporte le journal biélorusse Nasha Niva.

À l’époque, deux bâtiments ont vu le jour, mais les travaux ont été interrompus au début des années 1990 à la suite de la chute de l’Union soviétique. Faute de financements publics, le projet est resté inachevé depuis lors. Résultat : le premier édifice était achevé à environ 51 % et le second à 69 %.

Le bâtiment principal s’étend sur environ 6 700 m² et ressemble, vu du ciel, à une étoile géante à trois branches. Il était censé accueillir un espace thermal, des salles de soins et une grande piscine.

De son côté, le deuxième affiche une superficie de 2 100 m². Il était prévu pour héberger les vacanciers et accueillir des chambres d’hôtel classiques offrant une vue sur les 4 hectares de pinède environnants.

Crédit Photo : butb.by

Le site est vendu aux enchères

Malgré de nombreuses années d’inactivité, les murs et les plafonds en béton des deux bâtiments sont encore en bon état.

Le complexe a ensuite été placé sous la responsabilité du conseil du village de Haranski. Devenu un lieu emblématique de la région, le site a fini par attirer des amateurs d’airsoft, des graffeurs et des explorateurs urbains dans les années 2000.

Les autorités ont tenté à plusieurs reprises de trouver un investisseur pour relancer le chantier. Ainsi, le complexe a été mis aux enchères en 2022, puis à l’été 2026.

Il a finalement été vendu le 23 septembre 2026 à un investisseur privé originaire de l’agroville de Zhdanovichi. Ce dernier a déboursé 214 273,83 roubles biélorusses, soit environ 65 176 euros.

Le plus surprenant ? Il était le seul candidat. Les négociations ont été conclues à la vitesse de l’éclair. En Espagne, un agriculteur a lui aussi acheté un terrain abandonné dans les montagnes pour 38 000 euros.

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Que va-t-il devenir ?

L’acquéreur a ainsi récupéré un complexe composé de deux bâtiments, d’une superficie totale de près de 9 000 m², ainsi qu’un terrain d’environ 4 hectares.

La parcelle est louée au nouveau propriétaire pour une durée de 30 ans, avec une possibilité de prolongation. Le domaine se trouve au milieu de la forêt, près d’une rivière et d’un réservoir.

Dès lors, une question se pose : que va devenir le complexe ? L’accord stipule que le terrain ne peut être utilisé que pour des activités de soins thermaux, de remise en forme, de tourisme et de sport.

En attendant, d’importants travaux sont à prévoir : installer les réseaux, réparer la toiture, poser des fenêtres et achever les aménagements intérieurs.

Si ce nouveau projet aboutit, un hôtel de campagne, un centre de loisirs ou une station thermale pourrait prendre forme.