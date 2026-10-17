À 77 ans, il vend sa maison de quatre chambres pour vivre dans une tiny house littéralement hors réseau : son fils construit déjà la sienne à côté

À 77 ans, Gary a quitté sa maison de quatre chambres pour une tiny house autonome en pleine brousse australienne. Son fils construit la sienne sur le terrain.

À 77 ans, Gary a vendu la grande maison de quatre chambres où il vivait depuis des décennies, en ville. Il habite désormais une tiny house totalement autonome, en pleine brousse australienne. Et son fils construit la sienne sur le même terrain.

À l'âge où beaucoup lèvent le pied, cet Australien a choisi l'inverse. Gary a mis sa maison en vente, puis il a acheté quatre acres de brousse, soit environ 1,6 hectare, non loin d'une ville. Son histoire a été racontée en mars 2026 par la chaîne YouTube néo-zélandaise Living Big in a Tiny House, spécialisée dans les petites maisons.

Au départ, il voulait simplement réduire la voilure. Le projet s'est vite transformé en nouvelle aventure. Au moment du tournage, Gary vivait dans sa nouvelle maison depuis environ quatre mois.

Une chambre à part et une vue sur la vallée

Sa maison n'a rien d'une cabane de fortune. Elle est posée à flanc de colline, entourée d'arbres, et orientée pour être protégée des vents du sud. Les grandes baies vitrées donnent sur la vallée.

Le cœur du logement tient sur une remorque de 12,5 mètres de long et 2,8 mètres de large. On y trouve une cuisine en L avec un comptoir pour manger, des appareils électroménagers de taille standard, un petit salon et une salle de bains avec une grande douche vitrée et des toilettes sèches. Au-dessus de la salle de bains, une mezzanine accessible par un escalier qui sert aussi de rangement fait office de chambre d'amis.

Gary, lui, ne dort pas en hauteur. Sa chambre se trouve dans un module séparé, relié à la maison, avec un dressing et une porte coulissante vitrée qui ouvre sur la terrasse. Cette grande terrasse couverte lui sert de salon d'extérieur.

Des batteries de voitures électriques pour stocker le soleil

La maison n'est raccordée à aucun réseau. Derrière elle, Gary a installé 18 panneaux solaires, en trois rangées de six, pour une puissance d'environ 8 kW. L'électricité est stockée dans un grand parc de batteries fabriqué à partir de batteries de voitures électriques recyclées.

Un générateur doit prendre le relais si la charge tombe à 20 %. D'après Gary, elle n'est encore jamais descendue sous les 80 %.

L'eau vient du ciel. Le toit récupère la pluie, stockée dans une cuve de 25 000 litres. Deux grosses bouteilles de gaz servent à cuisiner et à chauffer l'eau. Pour rester connecté, Gary utilise Starlink, l'internet par satellite.

Selon le site autoevolution, qui s'appuie sur la vidéo, l'ensemble, maison, chambre séparée et terrasse comprises, a coûté environ 238 000 euros à construire.

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Son fils construit sa propre maison sur le terrain

Gary n'est plus seul sur son terrain. D'après Living Big, son fils l'a rejoint et construit sa propre tiny house à proximité. Le père et le fils posent ainsi les bases d'une petite communauté hors réseau, en famille.

Le parcours de Gary fait écho à celui d'un couple de 77 et 79 ans qui a quitté sa maison de six chambres pour 53 m² au fond du jardin de son fils. Sauf qu'ici, c'est le fils qui est venu s'installer chez son père.

Le terrain occupe largement ses journées. Gary plante des arbres fruitiers, prépare un futur potager et entretient la propriété. Pour lui, le secret pour bien vieillir tient en peu de mots : continuer à bouger.

Source : Living Big in a Tiny House & autoevolution