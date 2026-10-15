Elle a mis quatre ans à bâtir elle-même sa tiny house après son divorce : pour gagner de la place, elle a caché une baignoire sous le canapé

Après son divorce et le départ de ses enfants, Clare a mis quatre ans à construire sa tiny house. Sous le canapé du salon se cache une baignoire.

Dans le salon de Clare, le canapé cache un secret. Glissée juste en dessous, une baignoire attend l'heure du bain. C'est l'idée la plus étonnante de la tiny house que cette femme a conçue et construite après son divorce. Le chantier lui a pris quatre ans.

Sa maison a été présentée en janvier 2026 par Living Big in a Tiny House, une chaîne YouTube basée en Nouvelle-Zélande qui visite des petits logements partout dans le monde.

Un divorce, des enfants partis, une maison à inventer

Clare ne s'attendait pas à se retrouver dans cette situation. Son mariage prend fin. Ses enfants, devenus grands, quittent le foyer à leur tour. Elle se retrouve face à une page blanche.

Plutôt que de chercher un logement classique, elle décide de bâtir le sien. Pas un simple toit, mais un refuge, un endroit où elle se sent en sécurité et qui raconte sa propre histoire.

Elle dessine les plans, puis passe à la construction. Quatre années d'efforts, d'apprentissage et de persévérance. Pour l'équipe de Living Big, ce chantier lui a surtout permis de reprendre confiance en elle et de découvrir tout ce dont elle était capable.

Son parcours rappelle celui de Jen Gressett, qui a quitté une maison de 280 m² pour une tiny house après son divorce. À une différence près : Clare a voulu fabriquer elle-même chaque détail de son nouveau chez-soi.

La table à langer devenue plan de travail

Dans cette maison, beaucoup d'objets ont déjà eu une première vie. Et pas n'importe laquelle.

Le plan de travail de la cuisine, par exemple. C'est l'ancienne table sur laquelle Clare changeait les couches de ses enfants quand ils étaient bébés. Les années ont passé, les enfants sont partis, mais la table est restée. Elle sert désormais à préparer les repas.

Il suffit de lever les yeux vers la mezzanine où elle dort pour trouver un autre souvenir. La fenêtre installée là-haut vient de la maison de sa grand-mère.

Trois générations se retrouvent ainsi sous le même petit toit. Ces pièces chargées d'histoire donnent à la maison une chaleur qu'aucun meuble neuf ne pourrait offrir.

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Des puits de lumière et des miroirs pour pousser les murs

Clare a aussi beaucoup réfléchi à la sensation d'espace. Une série de puits de lumière court au centre du toit et laisse entrer le jour. Des miroirs renvoient l'image du ciel. Résultat : l'intérieur paraît plus ouvert et plus grand qu'il ne l'est réellement.

La baignoire sous le canapé obéit à la même logique. Dans une tiny house, chaque recoin doit servir. Ici, le coin salon fait aussi office de salle d'eau, sans rien sacrifier au confort.

Partout dans la maison, le présentateur de la chaîne découvre des rangements astucieux et des solutions pensées pour gagner de la place. L'équipe de Living Big la classe parmi les plus belles tiny houses qu'elle ait filmées.

Source : Living Big in a Tiny House