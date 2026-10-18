Ce couple et ses 4 enfants quittent tout pour vivre dans une maison de 77 m2 et entièrement autonome, au prix de 71 000 euros

Bob et Savannah ont décidé de tout quitter pour s’installer au coeur de la forêt, en Alaska, avec leurs quatre enfants. Ils vivent dans une petite maison de 77 m2, entièrement autonome.

Bob et Savannah sont en couple et vivent en Alaska. Il y a quelques années, ils ont décidé de tout quitter pour s'installer dans une maison autonome au coeur de la forêt. L’idée est venue de Bob qui, en 2003, a été envoyé en Irak à l’âge de 18 ans avec l’armée américaine.

Sur place, Bob a vu des habitants faire la queue pour avoir de l’eau, de quoi manger et du propane. À son retour, affecté par cette situation, il s’est juré de ne jamais dépendre de quelqu’un d’autre pour avoir accès à ces ressources, et a décidé de subvenir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille. Pour cela, il a investi dans une maison autonome, comme ce jeune de 29 ans qui s'est installé dans une maison dans la forêt pour vivre en autonomie.

Une maison au coeur de la forêt

C’est ainsi qu’en 2012, Bob, Savannah et leurs quatre enfants se sont installés dans une maison de 63 m2, au coeur de la forêt. Ils ont acheté ce terrain de huit hectares pour 80 000 dollars, soit 71 000 euros.

Aujourd’hui, le couple a fini de rembourser sa maison qui a été agrandie et a une surface totale de 77 m2, selon Tiny Home Tours. L’habitation est entièrement autonome, ce qui signifie qu’elle n’est pas raccordée à l’électricité. Bob et Savannah ont installé cinq panneaux solaires de 100 watts avec un générateur de 2 200 watts en renfort. Ils n'ont donc plus de charges, tout comme ce couple qui a construit une maison autonome et ne paie plus aucune facture.

Une habitation 100% autonome

L’eau qui arrive dans la maison provient d’un puits qui rejoint une citerne de 1 135 litres. Pour arroser le potager et donner de l’eau aux animaux, la famille récupère l’eau de pluie.

Crédit photo : Tiny Home Tours

En plus de cela, Bob, Savannah et leurs enfants utilisent des toilettes sèches et font chauffer l’eau au préalable sur le poêle avant de prendre un bain. Aucun sèche-linge n’est installé dans l’habitation, et les vêtements sèchent naturellement sur des rambardes, des fils à linge ou à l’extérieur. Côté cuisine, Bob n’utilisait au départ qu’une bougie et un réchaud à gaz. Avant leur mariage, Savannah a exigé l’installation d’un réfrigérateur. Désormais, la famille vit avec un four à gaz et une grande table, des équipements indispensables pour les repas de famille.

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Deux chauffages dans la maison

La principale préoccupation du couple est d’avoir assez chaud, au milieu de l’Alaska. Pour cela, ils utilisent un poêle à bois ainsi qu’un chauffage d’appoint au diesel en cas de besoin. La famille fait également des économies au quotidien puisqu’on compte une assiette, un bol, une fourchette et une cuillère par personne.

Crédit photo : Tiny Home Tours

Ce mode de vie demande quelques ajustements et implique que tout le monde participe aux tâches quotidiennes, qui consistent à aller chercher de l’eau, entretenir le matériel et récupérer du bois. Malgré cela, il fait le bonheur de cette famille entièrement autonome.