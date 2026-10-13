Un jeune de 29 ans s'installe dans une maison isolée pour vivre en autonomie : il loge des bénévoles en échange de leur aide pour la rénover

Un jeune belge peut compter sur le soutien de bénévoles pour l’aider à rénover une maison des Asturies en échange de quoi, il leur offre l’hébergement.

On ne compte plus ceux qui ont tout quitté pour vivre une vie plus calme, coupée du tumulte du quotidien, pour être plus en phase avec la nature.

C’est le cas de Ibon, un jeune espagnol, qui a quitté Saint-Sébastien pour un hameau des Asturies. Et il n’est pas le seul à avoir opté pour cette région.

Une maison rurale en travaux dans les Asturies

Crédit photo : Workaway

Julien, un jeune belge de 29 ans, s’est installé dans les Asturies l’année dernière pour démarrer une nouvelle vie. C’est tout près d'Infiesto que Julien a acheté une petite maison rurale isolée dans les montagnes, renseigne le site espagnol Okdiario.

Le jeune homme rêve de mener une vie plus simple et la plus autonome possible avec la nature et les animaux. Mais avant de pouvoir en profiter, Julien a du pain sur la planche. Il doit rénover sa maison et pour cela, il a besoin d’aide.

Il a donc publié une annonce de bénévolat sur le site Workaway et recherche des personnes qui veulent s’isoler du bruit et qui n’ont pas peur de se salir.

Un dur travail en montagne

Crédit photo : Workaway

Julien offre donc un hébergement de plusieurs jours en échange d’une collaboration dans la rénovation de sa maison. Et la tâche s’annonce ardue. Le Belge a détaillé les missions attendues : couper et empiler le bois de chauffage pour l’hiver, réparer et construire des murs en pierre sèche, construire des meubles en bois, nettoyer le jardin et protéger les arbres.

Le jeune homme sait que la rénovation demande beaucoup de travail physique. Il prévient alors tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure : la montagne ne fait pas de cadeau. Avec les pentes et les sentiers étroits, déplacer du matériel et se déplacer en voiture devient compliqué.

C’est pourquoi Julien recherche surtout des personnes ayant déjà eu une expérience de ce type, notamment dans les zones montagneuses. Le Belge se dit également ouvert à toute suggestion permettant d’améliorer l'endroit qu’il décrit comme une sorte de projet commun.

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Une communauté de bénévoles

Crédit photo : Workaway

Voici comment se présente une journée type sur la maison rurale de Julien : petit déjeuner à 8h00 et travail de 9h00 à 12h00 ou 13h00. Le midi, les bénévoles déjeunent ensemble et peuvent, s’ils le souhaitent, travailler de nouveau.

En général, l’après-midi est libre et leur permet de visiter les environs. Les bénévoles ont le droit à un ou deux jours de repos par semaine. Ils dorment dans une chambre avec vue sur la montagne et peuvent dormir à la belle étoile en été. L’eau chaude et internet fonctionnent de manière irrégulière et ne convient pas forcément à tout le monde.

À l’issue des travaux, la maison sera autonome du réseau électrique puisque la lumière proviendra des panneaux solaires et de batteries. Julien accueille des bénévoles lui permettant d’échanger avec eux en espagnol, en français et en anglais. Sur le site Workaway, ils soulignent la bonne ambiance qui y règne et l’apprentissage de différents outils. L’annonce est disponible ici.