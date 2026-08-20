106 000 euros pour une tiny house de 10 mètres : baignoire, cheminée et lit king-size, elle ne lésine sur rien

Cette tiny house propose un intérieur tout équipé, lumineux et moderne pour y vivre toute l’année. Elle est vendue à moins de 130 000 dollars.

Une mini-maison qui ne lésine pas sur le confort intérieur

Quand on pense aux tiny houses, la première chose que l’on a en tête est les espaces restreints qui l'habitent. Pourtant, ces mini-maisons ont prouvé à maintes reprises que la petitesse de l’intérieur n’empêche pas le confort.

The Ellice suit ce modèle et offre même plus. La mini-maison concoctée par Teacup Tiny Homes intègre un lave-vaisselle, une baignoire, deux chambres, un lit king-size et même une cheminée électrique malgré ses 10 mètres de long, rapporte le média américain New Atlas.

La suite après cette vidéo

Un espace de vie clair et lumineux

Crédit photo : Teacup Tiny Homes

L’extérieur de The Ellice présente un bardage vertical sombre. L’intérieur, en revanche, est plus lumineux. Les murs sont peints en blanc mais le cadre noir des fenêtres et les quelques meubles aux couleurs foncées réchauffent l’atmosphère et créent de la perspective.

La cuisine ne manque de rien car elle est entièrement aménagée (four, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur). L’espace de vie est doté d’une table réglable, d’une banquette avec rangements, d’un emplacement pour la télé et donc, d’une cheminée électrique ajoutant un effet cocon à l’ensemble (bien que la maison soit équipée du chauffage au sol). Sur la mezzanine, on retrouve le fameux lit king size qui est souvent présent dans les tiny-houses pour profiter au mieux de l’espace en hauteur.

Crédit photo : Teacup Tiny Homes

La mini-maison est également équipée d’une buanderie avec lave-linge et sèche-linge inclus. Cependant, New Atlas précise que le propriétaire préfère utiliser l’espace comme bureau. Les prix de vente de la mini-maison The Ellice débutent à 123 000 dollars (soit 106 000 euros environ) auxquels il faut ajouter les frais pour le terrain, les raccordements… Malgré tout, elle devrait trouver preneurs outre-Atlantique.